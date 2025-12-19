19년만에 홈 KS, 이젠 18년만에 홈개막전이다. 영광의 개막전 선발은…

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 류현진이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 관중석이 LG와 한화 팬들로 만원을 이루고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/
경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 와이스-폰세.
[스포츠조선 권인하 기자]길고 긴 개막 원정길이었다.
무려 17년이다. 우승을 17년간 못하는 것은 이해할 수 있다. 그런데 홈 개막전을 17년 동안 못했다는 것은 이해하기 쉽지 않은 대목.
한화 이글스가 2008년 이후 18년만에 홈 개막전을 치른다. KBO가 19일 2026 KBO 정규리그 일정을 발표했다. 지난해 상위 5개팀이 개막전의 주인공이 됐고, 한국시리즈 2위팀인 한화는 3월 28일 키움 히어로즈와 홈개막전을 하게 됐다.
개막만 하면 원정길로 출발했던 한화다. 2007년 3위로 준플레이오프에서 삼성을 이겨 플레이오프까지 진출했던 한화는 2008년 대전에서 롯데 자이언츠와 개막전을 치렀다.
그리고 이후부터 5강에 오르지 못하면서 계속 원정 개막전을 치르며 상대팀이 홈팬들의 성원속에서 첫 경기를 치르는 것을 봐야 했다.
한화에게 홈 개막전의 기회도 있었다. 2018년 한화가 3위에 오르며 홈개막전을 치를 권리를 얻었다. 그러나 다음해인 2019년에도 한화는 원정인 잠실에서 두산과 개막전을 치렀다. 당시엔 2년전 성적을 토대로 정규리그 일정을 짰기 때문에 2017년 상위팀들이 개막전을 했고, 한화는 원정을 치러야 했다.
그래서 한화는 2020년에 KT와 대전에서 개막전을 치르기로 했다. 무려 12년만에 홈 개막전이었다. 그런데 코로나19가 그 한화의 홈개막전을 막았다. 코로나19로 인해 개막이 미뤄졌고 5월 5일부터 시즌을 치르기로 하면서 한화의 홈 개막전은 없던 일이 돼 버렸다. 구단들이 이미 정규시즌 일정에 맞춰 원정 숙소 예약 등을 해놓은 상황이라 5월 5일부터 일정대로 치르기로 했던 것. 만약 한화가 홈 개막전을 치르더라도 무관중 경기였기에 의미가 없었다.
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 5회초 폰세가 디아즈를 삼진 처리하며 니이닝을 끝낸 후 관중석의 팬들을 향해 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.24/
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 1사 LG 홍창기를 삼진 처리한 한화 선발 와이스가 투수 교체 움직임이 보이자 더그아웃을 향해 더 던지겠다는 제스처를 취하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화가 5대4로 승리했다. 경기를 끝낸 문동주가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/
곧 다시 홈 개막전의 기회가 올 것으로 기대를 했지만 한화는 다시 하위권으로 내려왔고, 또 5년의 시간이 더 흘렀다. 그동안 한화는 잠실에서 5번, 부산에서 4번, 인천에서 3번, 고척과 수원에서 2번씩, 목동에서 1번 등 여러 곳을 돌아다녔다.
올해 한화는 코디 폰세, 라이언 와이스의 최강의 외국인 원투펀치와 류현진 문동주의 국내 선발진, 김서현 한승혁 박상원 김범수 등 최강 불펜으로 1위 LG를 위협하는 '최강 2위'로 올라섰다. 한화 홈팬들에게 2006년 이후 19년만에 홈에서 한국시리즈를 치르는 보은을 했지만 아쉽게 한국시리즈 우승을 하지는 못했다. 그리고 18년만에 홈 개막전을 하게 되면서 한화 홈 팬들에게 또한번 보은을 할 수 있게 됐다.
18년만에 치르는 홈개막전의 선발은 누가 될까. 2008년 마지막 홈 개막전 선발은 류현진이었다. 권인하 기자 indyk@sportschosun.com