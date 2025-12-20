김하성 환상에 취하면 안된다, 고우석 잔인하게 내쳤다...송성문의 SD, 냉정한 곳이다

기사입력 2025-12-21 00:07


30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. 경기 종료 후 올 시즌을 마친 키움 선수들이 팬들에게 인사를 했다. 팬들에게 인사하는 키움 주장 송성문. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/

[스포츠조선 김용 기자] 김하성의 환상, 고우석의 현실.

키움 히어로즈 송성문이 미국 메이저리그 샌디에이고 파드리스로 간다.

메이저리그 진출을 위해 포스팅을 거친 송성문은 샌디에이고와 입단 계약을 합의하고, 최종 메디컬 테스트와 사인을 위해 미국으로 날아갔다. 정확한 계약 조건이 아직 알려지지 않았지만, 샌디에이고도 송성문 영입에 대한 부정을 하지 않고 있으니, 입단은 기정사실이다.

샌디에이고는 이미 한국팬들에게 매우 친숙한 팀이다. 김하성(애틀랜타)의 성공 신화가 열린 곳이 바로 샌디에이고다. 김하성은 철통같은 내야 수비와 허슬 플레이로 샌디에이고 최고 스타로 우뚝 섰다. 김하성 뿐 아니라 매니 마차도, 페르난도 타티스 주니어, 잰더 보가츠, 다르빗슈 유 등 세계적 스타들이 모여있는 팀이기도 하다.


스포츠조선DB
일단 김하성 사례를 볼 때 송성문의 샌디에이고행은 긍정적으로 평가할 수 있다. 한국 선수에 대한 이해도가 높다. 워낙 크게, 잘 치는 스타들이 즐비하니 김하성과 송성문처럼 상대를 물고 늘어뜨릴 수 있는 유형의 선수들을 선호한다.

이 뿐 아니라 샌디에이고는 미국 서부 지역이라 날씨도 좋고, 한국과도 가깝다. 한인도 많이 살아 송성문 적응에도 수월한 팀이 될 수 있다.

하지만 고우석의 사례를 보면 무서운 팀이기도 하다. 샌디에이고는 2년 전 LG 트윈스 마무리 투수 고우석을 영입했다. 2+1년 최대 940만달러 계약. 당시 고우석은 샌디에이고의 새 마무리 후보로까지 거론됐다.

하지만 스프링캠프에서 고우석이 이렇다할 모습을 보여주지 못하자, 그들은 냉정해졌다. 기회조차 주어지지 않았다. 거의 없는 선수 취급을 당해야 했다. 2년 보장 450만달러 금액이 일반인들에게는 매우 큰 돈이지만, 천문학적 돈을 쓰는 메이저리그 구단에서는 가벼운 금액이었다. 사실상 보험용 계약을 하고, 실패하면 미련을 두지 않겠다는 것이었다. 결국 샌디에이고는 고우석을 시즌 개막 후 약 두 달 만에 트레이드 카드로 활용했다.


고우석 영입을 발표한 샌디에이고 파드리스. 샌디에이고 파드리스 공식 SNS 캡쳐

송성문의 경우 현재 3~4년 1000만달러대 계약이 유력해 보인다. 큰 돈이지만, 위에서 언급했던 것처럼 메이저리그 무대에서는 높지 않은 금액이다. 철저하게 선수 몸값에 따라 기회가 주어지는 메이저리그다. 일단 금액으로는 백업 선수 위치라고 봐야 한다. 4+1년 최대 3900만달러 조건의 김하성도 데뷔 시즌 눈물 젖은 빵을 먹었다. 그나마 몸값이 높았기에, 기회를 얻다 잠재력을 폭발시킨 케이스다.

만약 송성문이 스프링캠프에서부터 자신의 강점을 어필하지 못한다면, 김혜성(LA 다저스)처럼 고생 속에 첫 미국 시즌을 치를 수밖에 없다. 스프링캠프가 매우 중요하다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

