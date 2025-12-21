KBO 피치클락은 왜 유명무실 제도로 전락했나...지금 이대로면, 2초 단축 아무 소용 없다

[스포츠조선 김용 기자] "언젠가부터 크게 신경쓰지 않게 되더라."

지난해에는 자동볼판정시스템(ABS)이 KBO리그에 격변을 불러일으켰다. 세계 최초의 시도. 공정 측면에서는 최고의 효과를 거뒀지만, 존 바깥쪽 끝 모서리 등 타자가 도저히 칠 수 없는 공들이 스트라이크 판정이 나오자 리그 전체가 술렁였다.

KBO 허구연 총재는 변화에 박차를 가했다. 올해부터는 피치클락까지 도입했다. 정해진 시간 안에 던지고, 치지 않으면 페널티. 피치클락은 미국에서 먼저 시행중이었다. 경기 시간 단축 효과가 있었다.

하지만 현장에서는 ABS만으로도 힘든데, 피치클락까지 너무 급격한 변화에 적응이 힘들 수 있다고 주장했다. 그래서 KBO도 한 발 뺐다. 주자 없을 때는 25초, 있을 때는 20초로 시간을 넉넉하게 줬다. 첫 시즌 적응 차원. 메이저리그는 주자 없을 때 18초, 있을 때 15초로 매우 빡빡하다. 또 가장 큰 혼란을 초래할 뻔 했던 투수판 이탈, 견제 제한 횟수도 적용하지 않기로 했다.

올시즌 초반에는 피치클락이 유의미해 보였다. 선수들도 신경을 많이 썼고, 실제 위반 사례도 종종 나왔다. 투수들은 급하게 던져야 하니 더 힘들고, 부상 위험이 생길 수 있지만 흐름 자체에는 박진감이 생겼다. 시범경기 시범 운영 때는 실제 경기 시간이 20여분 단축되는 효과를 봤다.


하지만 시즌 중반 시점부터 피치클락 이슈는 거의 없었다. 투수들 위반 사례가 사라졌다. 선수들이 적응을 해서였을까? 아니면 시간적 여유가 있어서였을까? 둘 다 아니었다.

피치클락은 포수가 마운드에 있는 투수에게 공을 건네고, 투수 글러브 속에 공이 들어갈 때부터 시간이 흘러야 한다. 초반에는 그게 잘 지켜졌다. 그런데 시간 계측을 기계가 하는 게 아니다. 사람이 한다. 가끔 실수가 나올 수는 있지만, 문제는 언젠가부터 시간 계측 자체가 너무 느슨해졌다는 것이다. 투수들이 공을 받을 때부터 카운트가 들어가면 20초도 넉넉한 시간이 아니다. 그런데 그게 지켜지지 않고, 투수가 공 받고 한참 할 루틴 다하고 투구판을 밟을 때부터 시간이 가기 시작했다. 투구판 밟고, 공 던지기까지 20초가 주어지면 위반을 하고 싶어도 할 수가 없다.

A 감독은 "시즌 중반부터는 피치클락에 대해 거의 신경을 쓰지 않았다"고 했다. B 감독은 "경기장마다 계측 기준이 다 다르다"고도 했다. C 감독은 "할 거면 제대로 해야하는데, 이것도 저것도 아닌 룰이 됐다"고 평가했다.


KBO 입장에서는 적당히 방관해도 될 이유가 있었다. 현장은 당연히 불만을 제기하지 않는다. 힘든 요소가 없어졌기 때문. 중요한 건 팬심이다. 최근 젊은 팬들은 티켓 구하기 전쟁 속 어렵게 경기장에 갔는데, 이왕이면 야구장에 오래 있고 싶어한다. 야구 인기가 떨어졌을 때, 젊은 팬들을 유입하려면 지루한 경기 시간을 줄여야 한다고 시작된 게 피치클락인데 현실적으로 흥행 측면에서는 전혀 필요없는 제도가 되고 만 것이다.

그런 가운데 KBO는 최근 실행위원회를 통해 피치클락을 주자 없을 때 25초에서 23초로, 주자 있을 때 20초에서 18초로 줄이기로 합의했다. 그럼에도 올시즌 처럼 계측이 제대로 되지 않는다면 시간을 줄인 효과는 거의 나오지 않을 것이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

