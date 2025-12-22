"신인왕 되면 100만달러, 통역 비용-항공권 제공" 송성문 4년 계약 세부 내용 떴다

기사입력 2025-12-22 09:34


사진=MLB.com

[스포츠조선 나유리 기자]4년 1500만달러(약 222억원) 규모의 계약. 송성문 계약의 세부 내용이 언론을 통해 공개됐다.

키움 히어로즈 내야수 송성문은 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 도전에 나섰고, 샌디에이고 파드리스와 계약 합의 단계에 도달했다. 아직 샌디에이고 구단이 공식적으로 계약 완료를 밝히지는 않았지만, 미국 'AP통신'에 따르면 송성문과 샌디에이고는 22일(이하 한국시각) 4년 1500만달러 규모 계약 내용을 최종 확정했다.

송성문은 계약금으로 100만달러를 두번에 걸쳐 지급 받는다. 첫번째는 올해 12월 30일, 2027년 1월 15일에 총 100만달러를 사이닝 보너스로 받게 된다.

2026시즌 송성문의 연봉은 250만달러고, 2027시즌에는 300만달러, 2028시즌에는 350만달러의 연봉을 받게 된다.

그리고 2029시즌에는 선수 옵션이 걸려있다. 송성문이 선택하면, 400만달러의 연봉을 받고 잔류할 수 있다. 만약 잔류를 포기하면 FA자격을 얻어 시장에 나갈 수 있다.

또 2030시즌에 대해서는 700만달러의 상호 옵션이 있고, 송성문이 샌디에이고를 떠나게 되면 100만달러의 바이아웃이 포함된다.

따라서 송성문이 보장받는 계약은 2029년까지 사이닝보너스 100만달러, 연봉 총액 1300만달러, 바이아웃 100만달러를 포함해 총 1500만달러. 2030년 계약 연장까지 성공한다면 5년 2100만달러(약 310억원) 규모로 늘어난다.

여기에 추가 보너스가 있다. 송성문이 올해의 신인상을 수상하면, 다음 시즌 연봉이 100만달러 인상된다. 또 MVP 투표에서 상위 5위 안에 들면 계약 기간 남은 모든 해의 연봉이 각각 100만달러씩 인상된다. 다소 유동적이라 송성문의 활약상에 따라 총액과 기간이 추가로 증가할 수 있다.


또 계약이 종료되면 송성문이 FA 자격을 얻게 되고, 샌디에이고 구단은 한국어 통역사와 왕복 항공권을 지불할 예정이다.

메이저리그 사무국과 KBO의 포스팅 계약에 따라, 샌디에이고는 키움에 300만달러의 포스팅 수수료를 지불하게 된다. 또 이후 추가되는 것에 따라 15%의 추가 수수료를 지불해야 한다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

