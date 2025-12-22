"스텝업의 큰 전환점" 전설의 구단 첫 日 투수, '논란의' 아쿼 투수 …

|
KBO리그에 2026년부터 새롭게 도입되는 아시아쿼터 제도.
"카나쿠보가 던지는 공의 힘은 대단합니다. 변화구나 제구가 과제였습니다. 육성 과정에서 장점을 늘릴지, 단점을 고칠지 고민했던 투수였습니다. 양쪽을 다 잘 할 수 있도록 많은 시도를 해봤는데, 그런 경험들이 지금 본인에게 플러스가 되고 있을 겁니다. 그걸 보여줄 기회가 이번 키움 입단을 통해 왔다고 생각합니다."
카나쿠보는 프로 4년째였던 2021년 10경기에 등판해 주로 선발투수로 뛰며 4승을 기록했다. 하지만 그 해를 포함, 한 시즌 내내 1군에서 뛴 적은 단 한번도 없다. 통산 성적은 34경기 5승 4패 2홀드 평균자책점 4.31.
다카쓰는 목소리를 높여 이렇게 강조했다.
"나라가 바뀌고, 리그도 바뀌고, 지도자도 바뀝니다. 모르는 것들이 많고, 놀라운 일도 많을 것입니다. 언어도 안 통하고 어려운 점도 생길 수 있습니다. 하지만 새로운 발견이나 새로운 만남을 통해 각성할 가능성이 충분히 있다고 생각합니다. 카나쿠보는 아직 젊고 야구인으로서나 사람으로서도 성장 과정에 있습니다. 기본적으로 진지한 사람이라 훈련에도 열심히 임할 것 입니다. 하루 빨리 새로운 환경에 익숙해 졌으면 좋겠습니다."
일본 최고의 사이드암 마무리투수로서 NPB 통산 286세이브를 기록한 다카쓰. 메이저리그와 한국, 대만, 일본 독립리그까지 두루 선수 생활을 경험한 그가 새로운 곳에서 도전할 카나쿠보에게 건네는 조언은 어렵지만 따뜻하다. 39세 때 완성형 투수로 히어로즈에 입단했던 다카쓰는 26세로 아직 많은 것이 부족한 애제자이자 KBO리그 후배가 된 카나쿠보의 밝은 미래를 예견하고 있다.
<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>
사진제공= 무로이 마사야