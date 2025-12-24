'이정후 금의환향, 자이언츠 구단 전부 데려온다' SF 자이언츠 한국방문…

[스포츠조선 이원만 기자] '샌프란시스코 자이언츠 군단'이 한국으로 총출동한다. 한국 시장을 필두로 아시아 마케팅을 확대하기 위한 노력으로 보인다.
메이저리그 사무국은 24일(이하 한국시각) '이정후가 소속된 샌프란시스코 자이언츠 구단의 주요 수뇌부와 선수들이 내년 1월 6일부터 7일까지 이틀 동안 한국을 방문한다'고 밝혔다.
샌프란시스코 구단은 MLB 초창기부터 명맥을 유지해 온 대표하는 명문구단이다. 특히 2024시즌을 앞두고 이정후를 포스팅으로 영입하며 한국 팬들에게 큰 사랑을 받고 있다. 과거 황재균도 샌프란시스코 소속으로 뛴 적이 있다. 이번 방문을 통해 샌프란시스코는 한국 시장에 구단을 홍보하는 동시에 한국 야구와 문화에 대한 존중과 장기적 교류 의지를 직접 보여줄 계획이다.
버스터 포지 샌프란시스코 사장(오른쪽) AP연합뉴스
특히 샌프란시스코는 래리 베어 CEO와 버스터 포지 사상, 잭 미나시안 단장, 토니 비텔로 감독 등 구단 최고위층이 이번 방문에 동행한다. 선수로는 이정후와 윌리 아다메스가 참여한다. 황재균도 행사에 함께 한다.
샌프란시스코 소속 주요 선수들은 6일에는 한국 전통 놀이 체험과 전통시장 방문 등 다양한 문화 프로그램에 참여해 한국 문화를 직접 경험할 예정이다. 7일에는 MLB와 샌프란시스코 자이언츠 공동 주최로 고등학교 야구 선수들을 대상으로 한 야구 클리닉을 진행한다.
MLB 사무국은 이번 일정을 통해 아시아 시장 내 메이저리그 구단의 참여 확대와 함께 리그 및 구단의 글로벌 브랜딩 강화에 큰 의미를 두고 있다. 야구 클리닉에는 이정후의 모교인 휘문고등학교와 2025년 청룡기 우승팀인 덕수고등학교에서 약 60명의 선수들이 초청됐다.