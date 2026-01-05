사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 가능할까

최종수정 2026-01-05 15:07

사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 …
1순위 지명 직후 허승필 키움 단장과 함께 무대에 선 박준현. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 박준현은 어떻게 하려고, 이렇게 조용할까.

새해가 밝았다. 프로야구 팀, 선수들은 2026 시즌 준비에 본격적으로 들어갈 시간이다.

하지만 키움 히어로즈는 답답한 상황이다. 신인 박준현을 어떻게 해야할지를 생각하면 골치가 아파서다.

키움은 계약금 7억원 거액을 안기며 신인드래프트 전체 1순위로 박준현을 지명했다. 북일고 시절 학교 폭력, 학폭 논란에 연루됐지만 1차 학폭위원회에서 무혐의 판정이 나오며 KBO리그에서 뛸 수 있는 길이 열렸고, 키움의 선택을 받았다.

문제는 키움 입단 뒤 상급 기관 재심에서 결과가 뒤집어졌다는 것. 학폭을 인정했다. KBO 규정상 학폭을 하지 않았다는 서약서를 제출해야 드래트프에 참가할 수 있다. 사실상 학폭 전력이 있는 선수들은 발을 들이지 못하게 하겠다는 의도였는데, 드래프트 당시에는 이 서약서가 유효했지만 이후 결과가 바뀌어버리니 구단도 선수도 KBO도 난감한 상황에 처했다.


사과냐, 소송이냐...박준현 아직 결정 내리지 않았다, 스프링캠프 참가 …
1순위 지명 직후 아버지 박석민 코치와 함께 포즈를 취한 키움 박준현. 스포츠조선DB
박준현은 1호 처분을 받았다. 서면 사과를 하면 된다. 그런데 자신은 절대 학폭 의도가 없었다고 주장하는 박준현인데, 사과를 하면 그동안의 주장이 거짓이라는 걸 인정하는 게 된다. 그럴 경우 방법은 행정 소송을 하는 것이다. 법의 판단을 받는 것이다.

학폭이 인정된 게 지난달 9일. 이제 거의 1달이 지났다. 하지만 박준현측은 조용하다. 구단에도 어떤 결정을 내릴지에 대해 아직 얘기하지 않았다.

구단도 재촉할 수가 없다. 전적으로 개인 문제이기 때문이다. 구단이 이래라 저래라 할 수 있는 일이 아니다.


다만, 박준현은 학폭 처분을 받은 후 1달 안에 처분을 이행해야 한다. 다시 말해 처분을 받아들일 것인지에 대해 결정의 시간이 얼마 남지 않았다는 것이다. 소송 진행 여부는 90일 안에 결정해야 한다.

문제는 박준현이 어떤 선택을 하든, 스프링캠프 참가든 프로 선수로서 활동이 가능하냐는 것이다. 일단 규정으로는 선수 활동을 하는데 제약은 없다. 다만 소송을 진행할 시, 소송 중인 선수가 뛰는 게 맞느냐는 정서상의 지적이 나올 수 있다. 또 같은 팀 안우진이 프로 입단 후 학폭 처분을 받았고, 그에 따른 자체 징계를 받은 전력이 있어 비교가 된다. 다만, 박준현의 경우 3호 처분을 받았던 안우진에 비해 가장 경미한 조치다. 생활기록부에도 기재가 되지 않는다.

키움 관계자는 "아직 선수가 결정을 내린 게 없어 구단 입장에서 뭐라고 말하기 조심스러운 부분이 있다"며 "결정이 내려지면 그에 맞는 대처를 할 예정이다. 스프링캠프도 마찬가지다. 아직 참가 선수 명단이 짜여지지 않았다. 일단 박준현이 선수로 활약하는데는 규정상 큰 문제가 없는 것으로 알고있다"고 원론적 입장을 밝혔다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.