故안성기 빈소서 웃으며 인터뷰했다고...배현진 의원, 난데없는 조문 태도 논란
|사진=채널A
[스포츠조선 정유나 기자] 배현진 국민의힘 의원이 고(故) 안성기 배우의 빈소를 찾은 가운데, 그의 조문 복장과 조문 모습을 두고 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.
'국민 배우' 안성기가 지난 5일 별세한 가운데, 고인과 작품을 함께한 동료들을 비롯해 각계각층의 인사들이 빈소를 찾아 추모의 뜻을 전하고 있다.
정치권 인사들의 발길도 이어진 가운데, 아나운서 시절 시상식에서 고인과 인연을 맺었다는 배현진 국민의힘 의원 역시 장례식장을 찾아 눈길을 끌었다.
배 의원은 취재진 앞에서 "국민들에게 베푸셨던 만큼 하늘나라에서 더 큰 사랑을 받으며 안식하셨으면 좋겠다"고 고인을 추모했다.
그러나 일부 네티즌들은 배 의원의 조문 모습을 두고 이의를 제기했다. 장례식장에 흰 옷을 착용한 점과 메이크업, 또한 환하게 웃는 표정 등을 언급하며 "조문 자리와 어울리지 않는다"는 반응을 보인 것이다.
반면 "고인을 추모하는 마음이 중요한 것 아니냐", "과도한 지적"이라는 의견도 제기됐다.
한편 고(故) 안성기 배우 장례위원회는 지난 5일 오전 9시께 안성기가 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료받던 중 가족이 지켜보는 가운데 74세를 일기로 세상을 떠났다고 밝혔다. 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 의식불명 상태로 입원한 지 6일 만이다.
|사진=아티스트컴퍼니
고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐다. 유족으로는 아내 오소영 씨와 아들 다빈·필립 씨가 있다.
발인은 9일 오전 6시. 장지는 양평 별그리다다.
