[공식]틴탑 창조, 캐스퍼와 열애 직접 발표…"두려움에 빨리 말 못해"

기사입력 2026-01-06 14:17


[공식]틴탑 창조, 캐스퍼와 열애 직접 발표…"두려움에 빨리 말 못해"
틴탑 창조(왼쪽), 캐스퍼. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 틴탑 멤버 창조가 가수이자 래퍼 출신 뷰티 브랜드 사업가 캐스퍼와 열애 중이다.

창조는 5일 자신의 SNS를 통해 "여러분, 제가 연애 중이다"며 데뷔 16년 만에 처음으로 열애 사실을 직접 밝혔다.

"이미 알고 계시는 분들도 있을 거고, 반대로 몰랐다가 놀라신 분들도 있을 것 같다"며 조심스럽게 입을 연 창조는 연인에 대해 "활동을 하며 감정적으로나 심적으로 불안정했던 순간들이 있었는데, 제 부족한 모습들을 긍정적으로 변화시켜 주고 응원해 주는 고마운 사람"이라고 애정을 드러냈다.

또 "개인적으로도, 일적으로도 마음이 많이 안정되면서 제가 가장 좋아하는 무대와 음악에 더 집중할 수 있는 상태가 되어 가고 있다고 느낀다"고 전했다.

팬들을 향한 사과도 전했다. 창조는 "지금 저의 선택들이 실망스럽거나 이해되지 않으실 수도 있다고 생각한다"며 "놀라게 해서, 그리고 두려움에 더 빨리 이야기해 드리지 못해서 정말 미안하다. 말주변 부족한 제 글을 읽어 줘서 고맙다"고 덧붙였다.

두 사람의 열애는 캐스퍼 SNS 게시물을 통해 먼저 알려졌다. 캐스퍼는 지난 1일 한 남성과 데이트 중인 사진을 올리며 창조의 계정을 태그했고, 이후 팬들 사이에서 열애설이 확산됐다.

이에 대해 창조 소속사 PA엔터테인먼트 측은 스포츠조선에 "두 사람이 교제 중인 것이 맞다"며 "앞으로도 열심히 활동할 예정이니 예쁜 시선으로 지켜봐 달라"고 밝혔다.

창조는 2010년 틴탑으로 데뷔해 '긴 생머리 그녀', '미치겠어', '장난아냐', '투 유' 등으로 사랑받았다. JTBC '힙합의 민족' 등에 출연했으며, 지난해 10월 PA엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 솔로 활동을 예고했다.


캐스퍼는 2015년 Mnet '언프리티 랩스타2', 2017년 '쇼미더머니 시즌6'에 출연하며 래퍼로 이름을 알렸다. 현재는 뷰티 브랜드 사업가로 활동 중이다. 최근에는 SNS를 통해 "두 법인 모두 100억 원이 넘는 매출을 가능하게 해준 모든 분께 감사드린다"고 전하기도 했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오은영, "제발 금쪽이와 저 좀 살려주세요" 엄마 S.O.S에 충격...절박한 사연

2.

“고인과 아시는 사이냐”..‘심정지’ 김수용에 연락했다가 김영철 멘붕

3.

오세영, '판사 이한영' 제작발표회 태도 논란에 입 열었다…"박경림·우리 팀에 감사"[SC이슈]

4.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

5.

[전문] 황정음, '43억 횡령'했던 법인, 여전히 미등록..와이원엔터 "전속계약 해지 통보"

연예 많이본뉴스
1.

오은영, "제발 금쪽이와 저 좀 살려주세요" 엄마 S.O.S에 충격...절박한 사연

2.

“고인과 아시는 사이냐”..‘심정지’ 김수용에 연락했다가 김영철 멘붕

3.

오세영, '판사 이한영' 제작발표회 태도 논란에 입 열었다…"박경림·우리 팀에 감사"[SC이슈]

4.

SNS스타 우미, 캄보디아서 노숙자로 발견…“남친 말 믿었다가 성매매 피해”

5.

[전문] 황정음, '43억 횡령'했던 법인, 여전히 미등록..와이원엔터 "전속계약 해지 통보"

스포츠 많이본뉴스
1.

이대호는 왜? 생애 첫 '코치' 도전 무대로 대만을 택했나 "야구 공부 많이 하고 있다"[SC포커스]

2.

'김민재 첼시 이적' 초대박 경사! '500억 투자' 신임 감독이 간절히 원한다…최고 수준 수비수 영입 요구→'KIM이 딱이야'

3.

'1조 잭팟' 오타니 에이전트가 노렸던 선수, 다시 볼 수 있나…KIA 반등, ML 진출까지 어깨 무겁다

4.

"손흥민 돌아와" '콩가루' 토트넘 민낯! 판 더 펜, 감독 패싱→'극장 역전패 분노' 팬들과 또 충돌…프랭크 리더십 완전 '붕괴'

5.

'손흥민 캡틴 후임' 로메로 초대형 폭탄 발언, 토트넘 내부 분열 암시..."좋을 때만 나타나는 사람 있다" 저격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.