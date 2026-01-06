[공식]틴탑 창조, 캐스퍼와 열애 직접 발표…"두려움에 빨리 말 못해"
|
|
|틴탑 창조(왼쪽), 캐스퍼. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 틴탑 멤버 창조가 가수이자 래퍼 출신 뷰티 브랜드 사업가 캐스퍼와 열애 중이다.
창조는 5일 자신의 SNS를 통해 "여러분, 제가 연애 중이다"며 데뷔 16년 만에 처음으로 열애 사실을 직접 밝혔다.
"이미 알고 계시는 분들도 있을 거고, 반대로 몰랐다가 놀라신 분들도 있을 것 같다"며 조심스럽게 입을 연 창조는 연인에 대해 "활동을 하며 감정적으로나 심적으로 불안정했던 순간들이 있었는데, 제 부족한 모습들을 긍정적으로 변화시켜 주고 응원해 주는 고마운 사람"이라고 애정을 드러냈다.
또 "개인적으로도, 일적으로도 마음이 많이 안정되면서 제가 가장 좋아하는 무대와 음악에 더 집중할 수 있는 상태가 되어 가고 있다고 느낀다"고 전했다.
팬들을 향한 사과도 전했다. 창조는 "지금 저의 선택들이 실망스럽거나 이해되지 않으실 수도 있다고 생각한다"며 "놀라게 해서, 그리고 두려움에 더 빨리 이야기해 드리지 못해서 정말 미안하다. 말주변 부족한 제 글을 읽어 줘서 고맙다"고 덧붙였다.
두 사람의 열애는 캐스퍼 SNS 게시물을 통해 먼저 알려졌다. 캐스퍼는 지난 1일 한 남성과 데이트 중인 사진을 올리며 창조의 계정을 태그했고, 이후 팬들 사이에서 열애설이 확산됐다.
이에 대해 창조 소속사 PA엔터테인먼트 측은 스포츠조선에 "두 사람이 교제 중인 것이 맞다"며 "앞으로도 열심히 활동할 예정이니 예쁜 시선으로 지켜봐 달라"고 밝혔다.
창조는 2010년 틴탑으로 데뷔해 '긴 생머리 그녀', '미치겠어', '장난아냐', '투 유' 등으로 사랑받았다. JTBC '힙합의 민족' 등에 출연했으며, 지난해 10월 PA엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 솔로 활동을 예고했다.
캐스퍼는 2015년 Mnet '언프리티 랩스타2', 2017년 '쇼미더머니 시즌6'에 출연하며 래퍼로 이름을 알렸다. 현재는 뷰티 브랜드 사업가로 활동 중이다. 최근에는 SNS를 통해 "두 법인 모두 100억 원이 넘는 매출을 가능하게 해준 모든 분께 감사드린다"고 전하기도 했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.