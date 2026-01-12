김동엽 공민규 심재민, 국내파가 전부 아니다..."NPB 수준급 선수들" 트라이아웃에 몰린 日 선수들, 대체 왜?

기사입력 2026-01-13 06:01


롯데의 아시아쿼터 선수인 교야마 마사야. 사진제공=롯데 자이언츠

[울산=스포츠조선 정현석 기자]13일, 14일 이틀간 울산 문수야구장에서 트라이아웃을 실시하는 울산웨일즈 프로야구단.

좌절한 선수들에게 기회의 장이다.

프로 구단에서 방출된 선수, 고교와 대학 졸업 후 미지명 선수, 독립리그 선수들이 대거 지원했다. 정원은 35명인데 무려 230명이 지원했다. 6대1이 넘는 경쟁률이다.

KBO 퓨처스리그에 참가하는 최초의 시민구단. 한 시즌 최대 5명까지 KBO리그 다른 구단에 선수를 이적시킬 수 있다. 프로무대를 갈망하는 선수들에게 디딤돌이 될 수 있다.

프로야구 레전드 출신 울산 웨일즈 장원진 감독은 이 같은 선수들의 마음을 잘 안다. 당초 서류에서 대거 정리했어야 했지만 하나라도 더 선을 보일 기회라도 주자는 취지에서 최대한 많은 인원에게 트라이아웃 기회를 제공했다.

장원진 감독은 "선수들은 아무래도 서류 보다는 퍼포먼스가 중요하지 않나. 한번이라도 치고 던지고 할 기회를 주기 위해 최대한 많은 인원을 참가시켰다"고 설명했다.

그러다보니 13,14일 이틀간 오전 오후 4개조로 나뉘어 하루 종일 테스트가 이어질 전망. 한국야구위원회(KBO) 허구연 총재도 13일 현장을 찾아 다시 이루고픈 꿈들을 응원할 예정이다.

얼마 전까지 1군에서 활약하던 익숙한 이름들이 즐비하다. 김동엽 공민규 국해성 심재민 심창민 변상권 이주찬 등이다. 기량 차와 시즌을 치르는 내구성 등을 고려할 때 상대적으로 많은 프로 출신 선수들이 선발될 가능성이 높다.


KBO 1군 진출에 대한 꿈은 국내 선수가 전부가 아니다. 일본 선수들도 있다. 7명의 투타 일본인 선수들이 트라이아웃에 참가한다. NPB 출신도 있고 일본 독립리그 출신도 있다. 투수 4명, 내야수 2명, 외야수 1명 등 총 7명이다.


스포츠조선DB

스포츠조선DB
이들은 왜 울산웨일즈 트라이아웃에 지원했을까.

올시즌 부터 1군에서 시행되는 아시아쿼터제 때문이다. 10개 구단은 아시아쿼터 첫해를 맞아 심혈을 기울여 10명의 선수와 계약했다. 투수 9명, 야수 1명이다. 선수 풀이 어느 정도 정해져 있는 외국인선수와 달리 아시아쿼터 인력시장은 개별적이다. 발품을 팔아야 가치 있는 선수를 발굴할 수 있다. 스토브리그 때는 가능하지만 시즌 중에는 이런 스카우트 노력이 힘들 수 있다.

부상이나 부진 등으로 선수를 교체해야 할 경우 울산 웨일즈에서 뛰고 있는 검증된 일본인 선수를 통해 공백을 최소화 할 수 있다. 장원진 감독도 "지원한 선수 중 상당수가 아시아쿼터 당시 각 구단 테스트를 받았던 선수들"이라며 "대체선수로 바로 갈 수 있는 수준급 선수들이 지원했다"고 설명했다.

울산 웨일즈의 퓨처스리그 참가를 의결한 KBO 이사회는 '외국인선수의 경우 최대 4명까지 등록 가능하며, 연봉, 계약금, 옵션 및 이적료(세금 제외) 등 총액은 한 선수 당 10만 달러 내에서 계약할 수 있다'고 규정하고 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.