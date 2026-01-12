'국내 타 팀 이적은 못참지' 해외진출 꿈꾸는 국대 청년 에이스, 윈-윈 해법은 '송성문 계약'
|22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 4차전. 선발 투구하고 있는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.22/
[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈는 지난해 말 FA 강민호와의 계약을 마무리 한 뒤 '예비 FA' 원태인 구자욱과의 장기계약을 모색중이다.
삼성 라이온즈에 대한 애정과 소속감이 남다른 두 선수. 그런 면에서 구단과 공감대는 어느 정도 형성돼 있는 상황. 하지만 결국 프로는 비지니스다. FA 시장을 나갔을 때 예상 수입를 보상해줄 수 있는 규모를 당연히 생각할 수 밖에 없다.
원태인 상황은 조금 더 복잡하다.
해외진출에 대한 꿈이 있다. 꾸준한 노력으로 매년 자신의 한계를 넘어온 청년 에이스. 해외진출을 염두에 두고 스피드 업을 준비하고 있다. 평균 구속을 의미 있는 수치 만큼 끌어올릴 수 있다면 큰 무대에서도 충분히 통할 수 있는 제구력과 변화구 다양성을 갖췄다. 당장 오는 3월 WBC 무대가 쇼케이스가 될 전망.
|야구 국가대표팀 선수들이 3일 오후 일산 고양 야구대표팀훈련장에서 훈련을 했다. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 원태인. 고양=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.03/
항간에서 언급되는 실체 없는 100억원~200억원 같은 액수가 중요한 게 아니다. 더 중요한 것은 해외진출에 대한 원태인의 열망을 훼손하지 않는 상태로 그를 삼성에 잡아두는 것이다.
구단의 목표는 명확하다. '설령 해외구단에 빼앗기는 한이 있어도 국내 타 구단에 에이스를 넘겨줄 수는 없다'는 것이 확실한 기조다.
큰 갈등 없이 조화롭게 매듭을 풀 수 있는 방법이 있다. '송성문 계약'을 참고하면 된다.
송성문은 지난 시즌 중 소속팀 키움 히어로즈와 계약기간 6년, 연봉 120억원 전액 보장 조건으로 비FA(자유계약선수) 다년계약을 했다. 다만, 키움은 7년 차 송성문이 포스팅시스템을 통해 메이저리그 구단과 계약을 할 경우 계약을 무효화 하기로 했다.
|샌디에이고 파드리스와 계약하고 환하게 웃는 송성문(왼쪽). 사진제공=샌디에이고 파드리스
실제 송성문은 포스팅시스템을 통해 메이저리그 샌디에이고 파드리스와 3년 1300만 달러(약 192억750만원) 규모의 계약을 했다. 키움과의 비FA 다년계약은 자동으로 무효가 됐다.
삼성은 원태인에게 송성문과 비슷한 형태의 계약을 제안할 수 있다. 아무리 돈을 많이 주더라도 해외 진출 꿈이 있는 원태인으로선 삼성과의 장기계약에 꿈이 묶이는 건 원치 않을 것이다.
해외 진출 시 무효화하는 비FA 다년계약이 현재로선 최선으로 보인다. 적어도 국내 다른 구단에 프랜차이즈 원클럽맨 스타를 빼앗기는 아찔한 상황은 막을 수 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
