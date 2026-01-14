충격! 통산 353HR+골글 10회 타자↔유망주+현금 트레이드라니…STL 파격 트레이드 단행

기사입력 2026-01-14 07:58


충격! 통산 353HR+골글 10회 타자↔유망주+현금 트레이드라니…STL…
◇골드글러브 10회 연속 수상에 빛나는 베테랑 3루수 놀란 아레나도가 거부권을 포기하며 애리조나로 트레이드 됐다. AP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자 충격적인 트레이드다.

세인트루이스 카디널스의 베테랑 3루수 놀란 아레나도(35)가 D애리조나 다이아몬드백스로 트레이드 됐다. MLB닷컴은 14일(한국시각) '세인트루이스가 우완 투수 잭 마르티네스에 3100만달러(약 458억원)를 받는 조건으로 아레나도를 애리조나로 트레이드했다'고 전했다.

아레나도는 세인트루이스와 2년 총액 4200만달러(약 620억원) 계약도 남아 있다. 세인트루이스는 이 중 2600만달러(약 384억원)를 부담한다. 나머지 1600만달러 중 500만달러(약 74억원)는 아레나도가 2013년부터 2020년까지 뛰었던 콜로라도 로키스가 부담하고, 애리조나는 올해 500만달러, 내년엔 600만달러(약 88억원)를 내는 조건이다.

애리조나는 지난해 트레이드 마감 시한에 에우헤니오 수아레스를 시애틀 매리너스로 이적시킨 뒤 블레이즈 알렉산더에게 3루를 맡겼다. 외야수로 뛰던 알렉산더의 포지션 변경으로 올 시즌 보강에 대한 관측이 이어진 바 있다. 아레나도 영입으로 알렉산더를 외야수로 복귀시키면서 고민을 덜 수 있게 됐다.


충격! 통산 353HR+골글 10회 타자↔유망주+현금 트레이드라니…STL…
◇아레나도는 수비 뿐만 아니라 내셔널리그 홈런왕 3회, 실버슬러거 5회 등 타격 면에서도 준수한 기량을 선보였다. AP연합뉴스
아레나도는 한때 메이저리그를 대표하는 3루수였다. 10년 연속 골드글러브 및 플래티넘 글러브 6회를 수상하며 수비력을 인정 받았다. 공격에서도 내셔널리그 홈런왕에 3차례 올랐고, 실버슬러거도 5번 수상하는 등 탁월한 기량을 선보였다.

하지만 세월의 무게를 이기지 못했다. 아레나도는 지난해 허리, 손 부상으로 어려움을 겪었다. 지난 시즌을 앞두고는 휴스턴 애스트로스로 트레이드가 논의됐다. 하지만 아레나도는 트레이드 거부권 조항을 활용했다. MLB닷컴은 '아레나도는 이번에 애리조나로 가기 위해 트레이드 거부권을 행사하지 않았다'고 설명했다.

지난 시즌 아레나도는 107경기 타율 0.237, 11홈런을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 0.666으로 썩 좋지 않았다. 올 시즌 부활 여부가 이번 트레이드의 성패를 가를 전망이다.

아레나도와 맞트레이드된 마르티네스는 2025 신인 드래프트 8라운드로 애리조나에 지명됐던 선수다. 애리조나주립대에서 4년 간 223⅓이닝을 던져 20승8패, 평균자책점 4.76이었다.


충격! 통산 353HR+골글 10회 타자↔유망주+현금 트레이드라니…STL…
◇지난 시즌 부상으로 고전했던 아레나도의 부활 여부가 이번 트레이드 성패를 가를 요소가 될 전망이다. AP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '유방암 투병' 박미선 현재 상태에..."통화했는데 너무 좋아졌다"

2.

'갑질 논란' 현주엽 子, 정신병원 입원 이유 "안 좋은 생각할 정도로 힘들어" ('아빠하고')

3.

68세 심형래, 얼굴 싹 갈아엎었는데.."성형 더 이상 하면 안돼, 복 깎는 행위"

4.

기안84, '소년가장' 타망에 존경심 "풍경 못보고 땅만 봐".."불쌍한 직업"

5.

일당 겨우 1만원인데..기안84 '네팔 동생' 타망 "히말라야, 한 시즌에 3~4번 오른다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'QS왕' 후라도의 파나마행 괜찮을까, 고국 사랑 말릴 수도 없고… '홈런킹' 디아즈도 '약속의 땅' 1차캠프 패스

2.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 드디어 맨체스터 유나이티드 '입성' 길 열리나...'깜짝 관심' 엔리케, 아모림 뒤이을 "정식 감독 후보"

3.

전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 캠페인 확산→FIFA 긴급 회의

4.

韓 최악의 사령탑 클린스만 충격 근황...손흥민 전성기 망치고 잘 먹고 잘 삽니다 'FIFA 전술 강의'

5.

롯데 "손아섭 영입 고려하지 않는다" → 오해 소지, 전면 차단

스포츠 많이본뉴스
1.

'QS왕' 후라도의 파나마행 괜찮을까, 고국 사랑 말릴 수도 없고… '홈런킹' 디아즈도 '약속의 땅' 1차캠프 패스

2.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 드디어 맨체스터 유나이티드 '입성' 길 열리나...'깜짝 관심' 엔리케, 아모림 뒤이을 "정식 감독 후보"

3.

전쟁으로 월드컵 중단! '초유의 사태' 1만6800명 티켓 취소…보이콧 캠페인 확산→FIFA 긴급 회의

4.

韓 최악의 사령탑 클린스만 충격 근황...손흥민 전성기 망치고 잘 먹고 잘 삽니다 'FIFA 전술 강의'

5.

롯데 "손아섭 영입 고려하지 않는다" → 오해 소지, 전면 차단

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.