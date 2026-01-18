언제쩍 벌랜더야? 이정후 동료였던 노장, 은퇴 또 안 한다! → "여러 구단의 관심"

기사입력 2026-01-18 12:29


언제쩍 벌랜더야? 이정후 동료였던 노장, 은퇴 또 안 한다! → "여러 …
AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자 올해 43세가 된 노장투수 저스틴 벌랜더가 여러 구단의 관심을 받고 있다고 메이저리그 공식 홈페이지가 보도했다.

MLB닷컴은 18일(한국시간) '벌랜더가 다수 클럽의 관심을 끌고 있다. 그는 42세 시즌인 지난해 평균자책점 3.85를 기록했다. 마지막 13경기에서는 평균자책점 2.60을 기록했다. 여전히 뛰어난 기량을 나타냈다. 이는 그가 메이저리그 21번째 시즌에도 충분히 실력을 발휘할 수 있음을 시사한다'고 전했다.

벌랜더는 메이저리그에서 벌써 20년을 뛰었다. 2004 신인드래프트 1라운드 전체 2번에 디트로이트 타이거즈 지명을 받은 그는 2005년 데뷔했다. 디트로이트 원클럽맨으로 활약하다가 2017년 휴스턴 애스트로스로 이적했다. 2025년에는 샌프란시스코 자이언츠에서 1년 계약을 맺고 던졌다.

벌랜더는 메이저리그 통산 555경기 전부 선발투수로 등판했다. 3567⅔이닝 266승 158패 평균자책점 3.32에 탈삼진 3553개를 기록했다. 신인왕 출신으로 MVP 1회, 사이영상 3회, 올스타 8회, 월드시리즈 우승 2회를 달성했다.

현역 다승 1위, 이닝 1위, 탈삼진 1위다. 탈삼진은 역대 8위다. 5위가 3701개라 가시권이다.

스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 '많은 구단이 벌랜더를 탐내고 있는데 특히 볼티모어 오리올스를 주목할 만하다. 벌랜더는 2017년과 2018년 휴스턴에서 함께 했던 볼티모어의 마이크 엘리아스 야구운영사장과 친분이 있다. 볼티모어는 선발진 강화를 원한다'고 설명했다.


언제쩍 벌랜더야? 이정후 동료였던 노장, 은퇴 또 안 한다! → "여러 …
AP연합뉴스

언제쩍 벌랜더야? 이정후 동료였던 노장, 은퇴 또 안 한다! → "여러 …
AP연합뉴스
아직 검토 단계다. 디애슬레틱은 '계약이 임박한 것은 아니다. 벌랜더는 잠재적 대안이다. 벌랜더는 지난해 9월 12일 LA 다저스를 상대로 7이닝 1실점을 기록했다. 그는 오른쪽 가슴 근육을 다쳐 전반기에 거의 한 달을 결장했는데도 152이닝을 던졌다'며 벌랜더가 여전히 건재하다고 조명했다.

메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 '43세의 벌랜더는 과거의 폭발력을 보여주지는 못했다. 하지만 삼진 비율 20.7%에 볼넷 비율은 8%를 기록했다. 스윙 스트라이크 비율은 11%로 2022년 사이영상을 수상했을 때 이후 가장 높은 수치다. 볼티모어는 FA 선발투수와 다년 계약을 꺼려하는데 그러한 측면에서 벌랜더와 잘 어울린다'고 관측했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박군, 결혼 4년 만에 ♥한영과 이혼설·잠적설·세 집 살림설까지…소문의 진실 공개

2.

지상렬, ♥신보람 母 반응에 한숨.."16살 차이 때문에 마음 계속 바뀌어"

3.

신정환, 탁재훈 '불박도박' 언급 "그 형은 스포츠 쪽, 카지노는 아냐"

4.

"현대家 금수저" 신우현 母 반박했다..."집안 도움은 사실, 피나는 노력도 진짜"

5.

지상렬♥신보람, 커플 사진 방출...공개 열애 3달 만에 결혼 계획까지

스포츠 많이본뉴스
1.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

2.

"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

3.

[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

4.

LG 우타 거포 한풀이 드디어? "어마어마한 홈런 기록 나올수도" 원조 홈런왕이 찍었다

5.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

스포츠 많이본뉴스
1.

사비 알론소 전격 경질→"손흥민 영입 실패, 최악의 실수" 클롭 감독 선임...英 단독, "모든 노력 쏟고 있다"

2.

"이제야 안겨?" '쾰른전 MOM' 김민재, 獨언론이 더 난리다...핵심 CB 재계약 무용론부터 RB 기용설까지

3.

[U-23 아시안컵 리뷰]"일본 나와!" 확 달라진 이민성호, '백가온 원더골+신민하 결승골'로 호주 2-1 꺾고 6년만에 준결승 진출…20일 앙숙 日과 빅매치 성사

4.

LG 우타 거포 한풀이 드디어? "어마어마한 홈런 기록 나올수도" 원조 홈런왕이 찍었다

5.

불꽃야구, 최강야구의 동반위기, '리얼야구' 전성시대 '열린 마음' 울산웨일즈가 대안 될까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.