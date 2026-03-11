'강재준♥' 이은형, 2살 아들 첫 등원에 길바닥 오열 "엄마만 울어"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 코미디언 이은형이 아들 현조의 어린이집 첫 등원에 눈물을 쏟았다.
갑작스럽게 찾아온 자유시간에 강재준이 들뜬 모습을 보인 것과 달리, 이은형은 내내 눈물을 글썽였다. 그는 "어린이집 선생님 오리엔테이션을 진행하는데 내가 바보처럼 눈물을 흘렸다. 분명히 보내고 싶어서 왔고, 현조가 적응하는 것도 너무 좋은데 그냥 막 눈물이 났다"며 "현조가 좀 더 잘 놀고 싶어 하는데 우리가 놀아주는 게 한계가 있다 보니까"라며 울먹였다.
이은형은 식당에 도착한 뒤에도 눈물을 보였다. 그러나 음식이 나오자 "기분이 이상하다. 이상한데 왜 이렇게 홀가분하지"라고 말해 웃음을 자아냈다.
하지만 다음 날에는 다시 눈물을 흘렸다. 이은형은 "이제 애가 (상황을) 알다 보니까 안 들어가려고 하더라. 그래서 우리가 나올 때 울더라"고 말했다. 이후 집에 돌아온 그는 "이 시간에 현조가 없는 게 이상하다. 배달온 거 뜯을 때도 원래 뜯으면 자기도 보겠다고 난리가 나는데 아무도 안 달려드니까 신기하다"며 연신 눈물을 보였다.