이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

기사입력 2026-03-11 07:22


이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘…

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘…

[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 치아 가족력에 대해 고백했다.

이지현은 10일 "천재 아들을 키우면서 오늘이 올까 봐 늘 두려웠다. 워낙 솜털까지 예민한 아이라"라며 "부정교합이 심한데 얼굴은 작고 치아는 커서 입안에 공간도 없어 앞니가 돌출되어 입이 잘 안 다물어지는 우경이 입 속 상황. 발치를 4개나 해야 하는 오늘이....올까 봐....늘 걱정했다"고 털어놨다.

이지현은 "저는 사실 우경이가 도망갈 줄 알았다"며 "너무 감사하게도 우경이 같이 예민하고 겁많은 아이를 많이 다뤄보신 원장님의 아이 다루는 스킬은 정말 끝내주셨다"고 덕분에 아들의 발치가 성공적으로 끝났다고 밝혔다.

그러면서 이지현은 "제 입 속에만 임플란트가 벌써 10개가 넘게 있고 한 달 전에 저는 잇몸 이식수술도 했고 얼마 전에 아버지도 8개 임플란트 또 추가로 하시고...오복 중 치아복을 갖지 못한 가족력. 치과가 제일 무서운 온 가족들. 그러고 보니 저희 가족 삼대가 다니고 있었다"며 치아가 좋지 않은 가족력을 고백했다.

하지만 이지현은 "오늘따라 아들의 등이 커 보인다. 이제 잔소리 좀 줄여도 될 거 같아요"고 아들의 의젓해진 모습에 안심했다.

한편, 쥬얼리 출신 이지현은 두 번의 이혼 후 딸, 아들을 홀로 키우고 있다. 이지현의 아들은 ADHD(주의력결핍 과다행동장애) 진단을 받았지만 최근 수학 영재로 인정받으며 집중력이 크게 성장했다고 알려졌다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

3.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

4.

"방송국 화장실서 싸움..무대 올라가면 친한 척" 박진영, 갓세븐 시절 회상

5.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

3.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

4.

"방송국 화장실서 싸움..무대 올라가면 친한 척" 박진영, 갓세븐 시절 회상

5.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

2.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

3.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

4.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.