'김하성 수술 대충격' ATL, 또 트레이드한다고?…14억 추가 투자로는 안심 못 한다

[스포츠조선 김민경 기자 애틀랜타 브레이브스가 주전 유격수 김하성의 부상 공백을 채우기 위해 또 트레이드 버튼을 누를 가능성이 커졌다.
애틀랜타는 지난 19일 "내야수 김하성이 한국에서 손 부상을 입어 오른손 중지 힘줄 파열 수술을 받았다. 오늘 애틀랜타에서 게리 루리 박사가 수술을 집도했으며, 회복 기간은 4~5개월로 예상된다"고 공식 발표했다.
대비책은 세워뒀다. 김하성과 FA 계약이 불발될 경우를 대비해 휴스턴 애스트로스와 트레이드로 영입한 마우리시오 듀본이 주전 유격수 후보로 급부상했다.
애틀랜타는 김하성의 부상을 발표하고 하루 만에 내야 보강을 했다. 20일 내야수 호르헤 마테오와 1년 100만 달러(약 14억원)에 계약한 것. 계약 규모가 설명하듯 뎁스 확보를 위한 '임시 방편'이다. 안심할 카드는 아니라는 뜻이다.
그래서 유격수 트레이드 최고 매물인 에이브람스를 영입해야 한다는 목소리가 나오고 있다.
2000년생인 에이브람스는 2019년 드래프트 1라운드 전체 6순위로 샌디에이고 유니폼을 입은 최고 유망주였다. 2022년 빅리그에 데뷔했는데, 그해 스프링캠프 때 주전 유격수를 준비하던 김하성을 위협할 존재로 거론됐다.
그러나 주전 유격수 김하성의 존재감이 훨씬 컸고, 2021년 1라운드에 뽑은 최고 유망주 잭슨 메릴의 기대치가 더 커질 때였다. 메릴은 현재 중견수로 뛰고 있지만, 유망주 시절에는 유격수였다. 샌디에이고는 타선 강화를 위해 워싱턴에서 강타나 후안 소토(현 뉴욕 메츠)를 영입할 때 결국 에이브람스를 먼저 정리했다.
에이브람스는 워싱턴에서 2023부터 주전 유격수로 자리를 잡았다. 유격수인데도 해마다 2할5푼-20홈런-60타점 수준의 타격을 펼쳤다. 지난해는 커리어 하이 시즌이었다. 19홈런, OPS 0.748을 기록했다. 빠른 발도 큰 장점이다. 도루 31개를 기록하는 동안 실패는 3차례에 불과했다. 2023년부터 3년 연속 30도루 이상 기록했고, 도루 성공률 91.2%는 내셔널리그 2위 기록이다.
애틀랜타는 에이브람스 트레이드까지 과감히 단행하며 김하성의 장기 이탈을 더 단단히 대비할 수 있을까.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com