지겨운 줄다리기 이젠 끝! 벨린저 양키스와 5년 재계약→다음 시즌도 저지와 함께…도밍게스+존스 트레이드 검토

기사입력 2026-01-22 15:50


지겨운 줄다리기 이젠 끝! 벨린저 양키스와 5년 재계약→다음 시즌도 저지…
사진=ESPN

지겨운 줄다리기 이젠 끝! 벨린저 양키스와 5년 재계약→다음 시즌도 저지…
사진=MLB

[스포츠조선 강우진 기자]코디 벨린저(31)와 뉴욕 양키스가 긴 줄다리기 끝에 재계약을 맺었다.

MLB.com은 22일(한국시각) '벨린저와 뉴욕 양키스는 5년 총액 1억6250만달러(약 2387억원) 계약에 합의했다'고 전했다. 이로써 양키스가 이번 겨울 최우선으로 계약하길 원했던 벨린저를 붙잡는데 성공했다.


지겨운 줄다리기 이젠 끝! 벨린저 양키스와 5년 재계약→다음 시즌도 저지…
코디 벨린저.AP연합뉴스
이번 계약에는 2000만달러(약 290억원)의 사이닝보너스와 트레이드 거부권, 그리고 2027시즌과 2028시즌 후 옵트아웃권리도 포함돼 있다. 연봉 지급 유예는 없다. 구단의 공식 발표는 아직 나오지 않았으며, 메디컬 테스트를 통과하면 최종 확정된다.

양키스는 벨린저와의 재계약을 꾸준히 원했다. 벨린저는 2019년 MVP 시절의 기량을 회복한데다 외야 전포지션과 1루를 볼 수 있는 수비력까지 갖추고 있어 애런 분 감독의 총애를 받았다. 벨린저는 지난 시즌 152경기에서 타율 0.272, 출루율 0.334, 장타율 0.480, 29홈런, 98타점, 13도루 등을 기록했다.


지겨운 줄다리기 이젠 끝! 벨린저 양키스와 5년 재계약→다음 시즌도 저지…
사진=폭스 스포츠
하지만 협상은 더디게 진행됐다. 지난해 12월부터 벨린저에게 8개의 팀이 관심을 보인 것으로 알려졌다. 양키스는 벨린저에게 최소 두 차례 계약안을 제시했고, 옵트아웃 조항과 사이닝 보너스를 양보했지만, 계약 기간만큼은 5년을 고수했다. 벨린저는 7년 계약을 원한 것으로 알려졌고, 카일 터커(LA 다저스)와 보 비셋(뉴욕 메츠)이 시장에서 빠진 뒤에는 최고의 FA 타자라는 평가도 받았다. 결국 벨린저 측은 7년 계약을 포기한 것으로 보인다.


지겨운 줄다리기 이젠 끝! 벨린저 양키스와 5년 재계약→다음 시즌도 저지…
AP연합뉴스
벨린저는 올해 우익수 애런 저지와 중견수 트렌트 그리샴과 함께 뛴다. 벨린저는 주로 외야수를 맡지만, 벤 라이스를 대신해 1루수로 출전할 가능성도 있다. 벨린저가 잔류함에 따라 양키스는 제이슨 도밍게스나 스펜서 존스를 포함한 트레이드를 검토할 수 있다. 이들은 벨린저 영입이 없었다면 좌익수 자리를 두고, 주전 경쟁을 펼칠 예정이었다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

3.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

4.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

4.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

5.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

4.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

5.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.