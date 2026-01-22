'초대박' 메츠 드디어 '꿈의 1선발' 장착! '초특가' 페랄타 품었다…불펜 부담 완화→이번엔 진짜 포스트시즌 가야지

기사입력 2026-01-22 17:30


'초대박' 메츠 드디어 '꿈의 1선발' 장착! '초특가' 페랄타 품었다……
프레티 페랄타. 사진=뉴욕 메츠

[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 메츠가 겨우내 이어온 에이스급 선발 투수 영입 작업을 마무리했다. 메츠는 밀워키 브루어스의 핵심 우완 투수 프레디 페랄타를 품에 안았다.

ESPN은 22일(한국시각) '뉴욕 메츠가 밀워키 브루어스로부터 투수 프레디 페랄타와 토비아스 마이어스를 영입했다'고 보도했다. 메츠는 이들을 영입하는 대신 팀의 톱 유망주 투수 브랜든 스프로트와 내야수 겸 외야수 제트 윌리엄스를 내줬다.


'초대박' 메츠 드디어 '꿈의 1선발' 장착! '초특가' 페랄타 품었다……
토비아스 마이어스. 사진=뉴욕 메츠
페랄타는 여러 구단이 탐냈던 선수다. 그는 두 차례 올스타에 선정된 이력이 있는 투수로 지난 시즌 커리어 하이를 기록했다. 33경기에 선발등판해 176⅔이닝을 소화하며 17승6패, 평균자책점 2.70을 기록했다. 그는 최근 3시즌 연속 200탈삼진 이상을 기록한 단 두 명의 투수 중 한 명이다. 다른 한 명은 딜런 시스(토론토 블루제이스)다. 또한 이 기간 페랄타는 평균자책점 3.40으로 규정이닝을 소화한 투수 중 메이저리그 전체 10위, 피안타율(0.210) 부문에서는 3위에 랭크됐다.


'초대박' 메츠 드디어 '꿈의 1선발' 장착! '초특가' 페랄타 품었다……
페랄타. 사진=MLB
특히 페랄타의 장점은 2026시즌 연봉이 800만달러(약 117억원)에 불과하다는 점이다. 실력에 비하면 '특가'나 다름없는 금액이다. 재정적으로 넉넉하지 않은 밀워키는 올시즌 후 FA가 되는 페랄타와 연장계약할 여력이 없었고, 미래를 생각한 트레이드가 낫다는 결론을 내렸다. 밀워키는 지난 겨울에도 마무리 투수 데빈 윌리엄스를 뉴욕 양키스로 트레이드하는 결정을 한 바 있다.


'초대박' 메츠 드디어 '꿈의 1선발' 장착! '초특가' 페랄타 품었다……
사진=폭스 스포츠
메츠는 페랄타에게 큰 기대를 걸고 있다. 메츠는 지난 시즌 메이저리그에서 두 번째로 많은 페이롤을 쓰고도 포스트시즌 진출에 실패했다. 결국 메츠는 올시즌을 앞두고 대대적인 로스터 개편에 나섰다. 1선발로 예상되는 페랄타는 메츠의 우승 도전 핵심 인물로 평가된다. 지난 시즌 메츠의 선발진은 이닝 소화 능력 부족으로 불펜에 엄청난 부담을 안겼다. 6월 중순까지만 해도 메이저리그 최고 승률을 기록하던 메츠가 급격히 추락한 원인이었다.

현재 메츠 선발진에는 페랄타와 지난해 콜업된 신인 놀런 맥클린이 선두에 서 있다. 그 뒤를 데이비드 피터슨, 클레이 홈스, 션 마네아, 고다이 센가가 잇는다. 확실한 에이스 투수를 장착한 메츠가 올해는 포스트시즌 진출에 성공할 지 팬들의 기대는 커지고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

3.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

4.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.