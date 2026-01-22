156km 던지는 7억 몸값 특급 신인, 1군 합류해도 선발 아닌 불펜이다 왜? [인천공항 현장]

최종수정 2026-01-22 17:17

156km 던지는 7억 몸값 특급 신인, 1군 합류해도 선발 아닌 불펜이…
22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국을 준비하고 있는 박준현. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/

[인천공항=스포츠조선 김용 기자] "박준현은 1군에 합류한다면 불펜이다."

키움 히어로즈 설종진 감독이 '7억팔' 특급 신인 박준현 활용에 대한 구상을 밝혔다.

키움 선수단은 22일 인천국제공항을 통해 스프링캠프인 대만 가오슝으로 떠났다.

지난해 시즌 도중 감독대행으로 지휘봉을 잡았다, 시즌 직전 정식 감독으로 선임된 설 감독. 마무리 훈련은 지휘했지만, 프로 정식 감독으로 스프링 캠프는 처음이다. 설 감독은 "우리 팀에 최근 계속 하위권에 있었다. 첫 번째 목표는 하위권을 벗어나야 한다는 것이다. 그러기 위해서는 캠프에서 많은 준비를 해야 한다. 우리가 선발 로테이션은 안정감이 있지만, 수비에서 약하다. 실책이 가장 많았던 팀이다. 일단 수비를 집중적으로 신경쓸 생각"이라고 밝혔다.


156km 던지는 7억 몸값 특급 신인, 1군 합류해도 선발 아닌 불펜이…
22일 키움 히어로즈 선수단이 인천공항 제2터미널을 통해 전지훈련을 위해 출국했다. 출국에 앞서 인사를 하고 있는 설종진 감독. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.22/
궁금한 건 스프링캠프에 데려가는 신인 박준현 활용법이다. 이미 고교 시절 156km 강속구를 뿌리며 메이저리그 입단 제의까지 받았던 선수. 선발진이 약한 키움이기에 당장 개막 선발 로테이션에도 들어갈 수 있을 것으로 보였다.

하지만 설 감독은 단호했다. 설 감독은 "일단 외국인 선수 2명에 아시아쿼터 카나쿠보까지 1~3선발 확정이다. 그리고 4번째는 하영민이 있다"고 말한 뒤 "관건은 5선발인데 지난해 경험을 쌓은 정현우에게 우선 기회를 줄 생각"이라고 밝혔다.

이렇게 되면 자리가 없다. 6선발도 생각이 없다. 설 감독은 "지켜봐야 한다. 일단 5선발 유력 후보는 정현우고, 그 다음 박주성도 있따. 박준현이 만약 1군에 바로 들어온다면 불펜 역할을 생각하고 있다"고 설명했다.

그렇다고 아예 중간에 박아두겠다는 것은 아니다. 팀 사정 상 일단 불펜에서 시작하는 것일 뿐, 장기적으로는 선발 그림을 그리고 있다. 설 감독은 "일단 중간으로 시작을 하는 것 뿐이다. 장기적으로는 선발감이라고 본다. 그게 선수와 팀 미래를 봤을 때 맞는 것이다. 올해 중간에서 경험을 쌓고, 만약 선발진이 흔들리면 선발로도 기회를 얻을 수 있고 그런 상황으로 보면 된다"고 설명했다. 지난해 한화 이글스에서 데뷔한 강속구 신인 정우주와 비슷한 롤이라보 보면 될 듯 하다.


인천공항=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

3.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

4.

[인터뷰②] '이사통' 김선호 "고윤정에 설?냐고? 그럼요"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

4.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

5.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 상대 2-0 완승, 베트남 3-0 완파, 사상 첫 결승행→'亞 최악' 오명 씻은 중국, 깜짝 비결은 "선수단 배달 음식 금지"

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

4.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

5.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.