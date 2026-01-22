156km 던지는 7억 몸값 특급 신인, 1군 합류해도 선발 아닌 불펜이다 왜? [인천공항 현장]

|
[인천공항=스포츠조선 김용 기자] "박준현은 1군에 합류한다면 불펜이다."
지난해 시즌 도중 감독대행으로 지휘봉을 잡았다, 시즌 직전 정식 감독으로 선임된 설 감독. 마무리 훈련은 지휘했지만, 프로 정식 감독으로 스프링 캠프는 처음이다. 설 감독은 "우리 팀에 최근 계속 하위권에 있었다. 첫 번째 목표는 하위권을 벗어나야 한다는 것이다. 그러기 위해서는 캠프에서 많은 준비를 해야 한다. 우리가 선발 로테이션은 안정감이 있지만, 수비에서 약하다. 실책이 가장 많았던 팀이다. 일단 수비를 집중적으로 신경쓸 생각"이라고 밝혔다.
이렇게 되면 자리가 없다. 6선발도 생각이 없다. 설 감독은 "지켜봐야 한다. 일단 5선발 유력 후보는 정현우고, 그 다음 박주성도 있따. 박준현이 만약 1군에 바로 들어온다면 불펜 역할을 생각하고 있다"고 설명했다.
그렇다고 아예 중간에 박아두겠다는 것은 아니다. 팀 사정 상 일단 불펜에서 시작하는 것일 뿐, 장기적으로는 선발 그림을 그리고 있다. 설 감독은 "일단 중간으로 시작을 하는 것 뿐이다. 장기적으로는 선발감이라고 본다. 그게 선수와 팀 미래를 봤을 때 맞는 것이다. 올해 중간에서 경험을 쌓고, 만약 선발진이 흔들리면 선발로도 기회를 얻을 수 있고 그런 상황으로 보면 된다"고 설명했다. 지난해 한화 이글스에서 데뷔한 강속구 신인 정우주와 비슷한 롤이라보 보면 될 듯 하다.
