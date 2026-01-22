'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"
[스포츠조선 김준석 기자] SBS 연애 리얼리티 합숙맞선 출연자가 불륜 의혹에 휩싸인 가운데, 당사자로 지목된 김태인이 법적 대응에 나서겠다는 입장을 밝혔다.
논란은 최근 방송된 JTBC 시사 프로그램 사건반장을 통해 불거졌다. 해당 방송에서는 한 제보자가 "과거 남편과 불륜 관계였던 내연녀가 현재 연애 리얼리티 프로그램에 출연하고 있다"고 주장했고, 이후 해당 프로그램이 '합숙맞선'으로 특정되며 파장이 커졌다.
논란이 확산되자 '합숙맞선' 제작진은 공식 입장을 내고 "시청자들이 불편함 없이 방송을 시청할 수 있도록 향후 남은 모든 회차에서 해당 출연자의 분량을 전면 삭제하기로 결정했다"고 밝혔다.
이후 불륜 의혹의 당사자로 지목된 김태인은 22일 자신의 SNS를 통해 장문의 입장문을 공개했다.
그는 "잘못된 정보들이 계속 퍼지며 저와 어머니에 대한 도 넘는 공격들이 이어지고 있어 깊은 고민 끝에 입장을 밝힌다"고 운을 뗐다.
김태인은 '사건반장' 보도 내용에 대해 "왜곡되고 과장된 내용으로 방송됐다"고 주장하며, "해당 프로그램 인터뷰에 응하거나 제 정보 공개에 동의한 사실이 없음에도 보도가 이뤄졌다"고 반박했다.
이어 "이미 법무법인을 선임했고, 변호인단이 사안의 법적 타당성을 검토 중"이라고 밝혔다.
특히 그는 "정확한 사실관계를 모른 채 저와 어머니를 향한 비난이 이어지고 있다"며 "자발적 삭제가 이뤄지지 않을 경우 변호인단을 통해 적극적인 법적 대응에 나설 예정"이라고 경고했다.
김태인은 끝으로 "제 의도와 무관하게 이슈가 된 점을 유감스럽게 생각한다"며 "왜곡된 사실이 확대 재생산되지 않도록 신중히 대응하겠다"고 덧붙였다.
또한 "그럼에도 불구하고 응원해준 지인과 동료, 시청자들에게 감사하다"고 전했다.
한편, 출연자 검증 문제까지 도마에 오른 '합숙맞선'이 이번 논란을 어떻게 수습할지, 그리고 김태인의 법적 대응이 실제로 이어질지에 관심이 쏠리고 있다.
