지상렬, ♥신보람과 결혼 계획 발표 "술 줄이고 있어, 결혼식은 인천 문학구장"(펀펀투데이)

기사입력 2026-01-22 17:22


지상렬, ♥신보람과 결혼 계획 발표 "술 줄이고 있어, 결혼식은 인천 문…

[스포츠조선 김소희 기자]개그맨 지상렬이 '이인권의 펀펀투데이'에 출연해 달콤한 연애 에피소드를 공개했다.

22일(목) 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '이인권의 펀펀투데이'(이하 '펀펀투데이')에는 핑크빛 연애 중인 지상렬이 게스트로 등장, 특유의 화려한 입담으로 아침부터 청취자들에게 큰 웃음과 반가움을 안겼다.

이날 지상렬은 최근 화제를 모으고 있는 16살 연하 신보람과의 연애담을 솔직하게 털어놓으며 청취자들의 부러움을 샀다. 특히 연예계 대표 주당으로 알려진 지상렬은 "술을 끊는 것까진 바라지 않는다. 대신 3병까지만 허락한다"는 신보람의 말을 전하며 "날 이해해줘서 너무 고맙다. 쓰리보틀은 꼭 지키고 있다"고 밝혀 애정을 드러냈다.


지상렬, ♥신보람과 결혼 계획 발표 "술 줄이고 있어, 결혼식은 인천 문…
또한 인천 출신 방송인답게 결혼식에 대한 소망도 밝혔다. 지상렬은 "아직 나 혼자만의 계획이지만, 결혼하게 된다면 인천 문학구장에서 하고 싶다"며 "신보람 씨도 재밌을 것 같다고 해줬다"고 전해 현장을 달달한 분위기로 물들였다. 이어 "결혼하면 이인권 DJ를 꼭 초대하겠다"는 약속까지 덧붙이며 훈훈함을 자아냈다.

지상렬의 알콩달콩한 연애 이야기에 솔로인 DJ 이인권은 부러움을 감추지 못했고, 청취자들 또한 메시지로 뜨거운 반응을 보냈다.

한편 지상렬은 방송 내내 청취자들의 고민에 화끈한 해결책을 제시하며 큰 웃음을 선사했고, 방송 말미에는 "언제든 다시 출연하겠다"는 약속을 전해 따뜻한 마무리를 장식했다.

SBS 파워FM '이인권의 펀펀투데이'는 매일 아침 5시부터 7시까지 107.7MHz 또는 SBS 고릴라 앱을 통해 청취할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

3.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

4.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

3.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

4.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.