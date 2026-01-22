무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

21일 오후 이정후가 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰에 응하고 있는 이정후. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.21/

[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 미국 입국 과정에서 억류되는 해프닝이 발생했다.

샌프란시스코 크로니클은 22일(이하 한국시각) '에이전트 스캇 보라스에 따르면 자이언츠 외야수 이정후가 LA 국제공항에서 서류 문제를 해결한 뒤에야 이민 구금(immigration detention)에서 풀려났다'고 보도했다.

보라스는 이 매체에 "해당 조치는 정치적인 성격의 문제가 아니다"고 밝혔고, 미국 역사상 여성 최초로 하원의장을 지낸 정치 거물 낸시 펠로시 민주당 의원이 개입한 것으로 알려졌다.

이날 펠로시 의원측 대변인은 "당 의원실이 샌프란시스코 구단과 의회내 파트너, 그리고 연방 연락처와 협조해 이 문제를 해결하고 이정후가 풀려났다"고 밝혔다. 크로니클은 '이정후는 약 한 시즌 동안 구금됐다'고 덧붙였다.

이정후는 전날 오후 인천공항을 통해 출국해 이날 오전 LA에 도착했다. 샌프란시스코 구단이 오는 25일 샌 라몬에서 개최하는 팬페스트에 참가하기 위해 스프링트레이닝 개막을 한 달 앞두고 미국으로 건너간 것이다.


미국 하원의장을 지낸 낸시 펠로시 민주당 하원의원. 로이터연합뉴스
보라스는 이정후가 풀려나기 전 "우리는 검증을 받기 위해 이민국, 자이언츠 구단과 함께 정치적으로 협력하고 있다"면서 "무엇이 부족했는지 잘 모르겠지만 적절한 서류 작업에 문제가 있었다"고 이정후가 구금된 이유를 설명했다.

이정후는 한국에서 미국 입국에 필요한 서류를 가져가지 않은 것으로 알려졌다. 현지 매체 CBS는 '일본에서 태어난 한국 국적의 이정후는 한국에서 해당 서류를 가져오지 않았다는 이유로 구금됐다고 낸시 펠로시 의원측이 확인했다'고 전했다.

샌프란시스코 구단은 이날 보도자료를 통해 "오늘 아침 이정후가 LA 국제공항에 도착해 서류 문제 때문에 여행이 지연되는 일이 생겼다. 해당 문제는 당국의 적절한 조치로 금세 해결됐고, 그는 문제 없음을 확인받고 여행을 이어갔다. 관련 기관들의 협조와 직업의식에 감사드린다"고 발표했다.


잭 미나시안 샌프란시스코 단장은 "여행이 지연된 배경에 정치적 동기는 전혀 없었고, 이정후가 수하물에 밀수품이나 불법 물품을 소지하고 있지도 않았다"고 설명했다.

미국은 도널드 트럼프 대통령 취임후 이민자 단속을 강화해 입국 외국인 대상으로 입국 및 비자 심사가 크게 까다로워졌다.

한편, 이정후는 샌프란시스코의 스프링트레이닝이 열리는 애리조나주 스카츠데일 캠프에 2월 초순에 도착해 개인훈련을 진행한 뒤 공식 캠프 등록 후 팀 훈련을 소화하고, 곧바로 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀에 합류한다는 계획이다.

이정후는 앞서 전날 출국 인터뷰에서 "WBC에 출전한다"고 공식 발표했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

