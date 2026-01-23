163㎞ 미국산 싱커 온다! 韓최고 마무리의 진심 "나만 잘하면 된다" [인터뷰]
|출국전 인터뷰에 임한 박영현. 김영록 기자
|KT 박영현. 스포츠조선DB
[인천공항=스포츠조선 김영록 기자] "좋은 선수들이 합류한다고 하더라. 난 어느 보직이든 자신있다. 최선을 다할 뿐이다. "
자타공인 한국 최고의 불펜투수다. 하지만 국가대표팀의 호성적을 위해서라면 희생도 감수할 준비를 마쳤다.
KT 위즈 박영현은 지난해 데뷔 첫 구원왕을 차지했다. 5승6패 35세이브 1홀드, 평균자책점 3.39를 기록했다.
67경기 69이닝을 책임졌다. 리그 주요 마무리투수 중 최다경기, 최다이닝이다. 그에 앞선 2년간은 각각 75⅓이닝, 76⅔이닝을 소화했다. 포스트시즌에는 전경기 연속 등판에 나서기도 했다.
지난해에는 가을야구에 실패하면서 오히려 조금은 휴식을 취하는 계기가 됐다. 올해는 월드베이스볼클래식(WBC)을 시작으로 정규시즌과 나고야-아이치 아시안게임까지, 바쁜 일정을 소화하게 될 전망이다.
덕분에 짧은 겨울을 보냈다. 대표팀의 사이판 캠프에 참여하느라 예년보다 빠르게 몸상태를 끌어올렸다. 박영현은 "다치지 않고 몸을 만드는게 목표였다. 뿌듯하다. 이제 캠프에서 훈련 강도를 끌어올리는 일만 남았다"고 설명했다.
|야구 국가대표팀 선수들이 3일 오후 일산 고양 야구대표팀훈련장에서 훈련을 했다. 국가대표 유니폼 입고 훈련하는 박영현. 고양=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.03/
올해 WBC 대표팀에는 세인트루이스 카디널스가 자랑하는 특급 불펜, 라일리 오브라이언의 합류가 확정됐다. 빅리그에서도 인정받은 직구가 일본전에 나오느냐가 관건이다. 최고 163㎞ 초고속 싱커볼의 위력이 돋보이는 투수다.
박영현은 "보직은 상관없다. 어느 보직이든 최선을 다하겠다"면서 "(오브라이언 등)좋은 선수들이 합류한다는 소식을 들었다. 팀의 활력소가 돼주길 기대한다"고 강조했다.
|21일 오후 야구대표팀 선수들이 인천공항 제1터미널을 통해 귀국했다. 인터뷰하고 있는 박영현. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.21/
지난해 KT는 가을야구에 실패했다. 2019년 이후 6년만에 첫 경험이다.
"한경기 차이다보니 너무 아쉽긴 했는데, NC(다이노스) 분위기 자체가 워낙 좋았지 않나. 막판 9연승이라니, 인정할 수밖에 없었다. 올해는 가을야구는 물론이고, 좀더 높이 올라갈 수 있게 내가 뒷문을 단단히 걸어잠그겠다."
박영현은 "우리가 선발만 강한 팀이 아니다. 항상 불펜에도 자신감이 있었다"며 미소지었다. 일단 아시아쿼터 스기모토 코우키는 불펜 출격이 유력한 상황이고, 마무리 박영현을 중심으로 원상현-손동현-김민수-우규민-이상동 등에 베테랑 한승혁이 더해진 불펜의 존재감이 남다르다.
"WBC도, 리그도 우리 팀의 준비는 끝났다고 본다. 나만 잘하면 된다. 후회하지 않는 시즌을 보내고 싶다."
인천공항=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
