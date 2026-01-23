TEX 대흥분 "영건 3선발 영입했다. 환영한다", 워싱턴 좌완 포함 2대2 트레이드...최강 로테이션 평가

기사입력 2026-01-23 15:10


텍사스 레인저스가 워싱턴 내셔널스와의 트레이드를 통해 3선발감인 맥켄지 고어를 영입했다. 사진=텍사스 레인저스 구단 공식 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]2023년 월드시리즈 우승 뒤 2년 연속 가을야구 진출에 실패한 텍사스 레인저스가 2대2 트레이드를 통해 3선발감을 영입했다.

MLB.com은 23일(한국시각) '한동안 트레이드설의 주인공으로 등장했던 워싱턴 내셔널스 올스타 좌완투수 맥켄지 고어가 텍사스 레인저스로 이적했다. 텍사스가 선수 5명을 내준 대형 트레이드'라고 보도했다.

매체는 '2025년 드래프트 1라운드 전체 12순위이자 MLB파이프라인 유먕주 랭킹 팀내 2위 유격수 개빈 피엔을 비롯해 우완 알레한드로 로사리오, 내야수 데빈 피츠제랄드, 외야수 예레미 카브레라, 1루수 겸 외야수 애비멜렉 오티즈 등 5명이 워싱턴으로 옮긴다'고 덧붙였다.

텍사스는 이날 구단 SNS에 레인저스 모자와 유니폼을 착용한 고어의 사진을 게재하며 '텍사스에 온걸 환영한다!'는 문구를 곁들였다.

크리스 영 텍사스 단장은 "분명히 피칭 강화가 이번 오프시즌 우리의 포커스였다. 맥켄지 같은 수준의 뛰어난 투수를 데려와 우리 마운드는 정말 좋아지게 됐다"며 "메이저리그에서 가장 강한 수준의 로테이션을 구성했다. 월드시리즈 우승을 목표로 하는 우리 팀에 대해 설레는 마음이다. 이 트레이드가 우리를 그곳에 가도록 도와줄 것"이라고 밝혔다.

고어가 트레이드될 수 있다는 소문은 작년 여름부터 꾸준히 흘러나왔다.


워싱턴 내셔널스 시절의 맥켄지 고어. AP연합뉴스
1999년 2월 생인 고어는 올해가 27세 시즌으로 2017년 드래프트 1라운드 전체 3순위로 샌디에이고 파드리스의 지명을 받고 프로 생활을 시작했다.

2022년 메이저리그에 데뷔해 그해 여름 워싱턴으로 트레이드된 뒤 2023년까지 두 시즌 동안 43경기에 등판해 적응해 성공한 고어는 2024년에는 32경기에서 166⅓이닝을 던져 10승12패, 평균자책점 3.90, 181탈삼진을 마크, 정상급 선발투수로 올라섰다.


작년에는 30경기에서 159⅔이닝 동안 평균자책점 4.17, 185탈삼진, WHIP 1.35, 피안타율 0252로 기세를 이어갔다. 특히 개막전에서 필라델피아 필리스를 상대로 13탈삼진을 올리는 등 한층 날카로운 볼배합을 앞세워 탈삼진 부문 NL 좌완투수 4위에 올랐다.

9이닝 탈삼진 비율이 2024년 9.8개에서 작년 10.4로 높아진 것은 에이스 자질을 갖추기 시작했다는 의미. 그러나 후반기에는 왼쪽 어깨를 다쳐 11경기에서 평균자책점 6.75로 부진했다.

고어의 어깨 상태에 대해 영 단장은 "작년 후반기 어깨 피로가 있었지만, 전체적으로 엄청난 시즌을 보냈다. 우리 메디컬 그룹과 투수진에 대해 걱정할 것은 없다. 그가 풀시즌을 베스트 컨디션으로 소화하도록 구단이 도울 것"이라고 설명했다.

올해 연봉은 560만달러이며 2027년 시즌을 마치면 FA 자격을 얻는다.


사진=MLB.com
고어는 2022년 8월 초 워싱턴이 후안 소토와 조시 벨을 샌디에이고로 보낼 때 다른 유망주 5명과 함께 샌디에이고로 이적했다. 그 뒤로 본격적인 성장세를 이어갔다.

고어는 포심 직구를 절반 정도의 비중으로 던지고, 변화구로는 커브와 슬라이더, 체인지업, 커터를 정상급 레벨로 구사한다. 지난해 직구 구속은 최고 98.0마일, 평균 95.3마일을 찍었고, 커브와 슬라이더의 헛스윙 유도비율은 각각 35.7%, 40.5%였다.

텍사스는 고어를 영입함으로써 확실한 선발투수를 다수 거느릴 수 있게 됐다. 제이콥 디그롬과 네이선 이발디의 원투펀치를 고어, 잭 라이터, 쿠마 로커, 제이콥 래츠 등이 뒤를 받친다. 텍사스는 지난해 선발 평균자책점이 3.41로 전체 1위였다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

