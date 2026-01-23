'너의 뒤에서' 백업 연봉이 2억3천이라고? GG급 유틸리티니까. "올해는 3할, 100안타"

LG 트윈스 선수단이 22일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 미국 애리조나로 출국했다. 구본혁이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.22/
LG 구본혁이 22일 스프링캠프를 떠나며 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=권인하 기자
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 9회초 1사 1루 구본혁이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/
[인천공항=스포츠조선 권인하 기자]"올해는 전,후반기 다 잘해서 3할을 치고 싶다."
LG 트윈스에서 없어서는 안될 주전급 백업 내야수 구본혁이 연봉 대박을 치고 애리조나로 향했다. LG가 발표한 연봉 재계약에서 구본혁은 지난해 1억3500만원에서 9500만원, 70.4%가 오른 2억3000만원에 재계약했다. 인천공항에서 만난 구본혁은 "연봉 협상 너무 잘해주셔서 너무 감사드린다. 나에게 주어진 기회에서는 최대한 잘해서 그만큼 값어치 했다라는 걸 보여드리고 싶다"라고 소감을 말했다.
주전 내야수가 아닌 백업 선수가 2억대 연봉에 오른 것은 분명 의아한 부분이다.
하지만 구본혁의 지난해 활약을 보면 고개를 끄덕일 수밖에 없다.
2루수 신민재, 유격수 오지환, 3루수 문보경의 뒤에서 이들이 빠질 때마다 들어가 완벽한 수비를 해냈다.
타격도 좋았다. 131경기서 타율 2할8푼6리(343타수 98안타) 1홈런 38타점 41득점을 기록하며 타격이 약하다는 그동안의 이미지를 깨버렸다.
구본혁이 있기 때문에 주전 3명이 부진하거나 부상이 있을 때 주저하지 않고 구본혁을 대신 쓸 수 있었고 LG는 내야에 주전 공백 없이 정규리그를 잘 끌어갈 수 있었다.
구본혁의 활약이 워낙 뛰어나다보니 골든글러브 시상식 시즌 땐 구본혁같은 유틸리티 선수를 위한 유틸리티 부문을 신설해야 한다는 목소리도 많았다.
구본혁은 "(유틸리티 부문) 얘기가 더 없는 것을 보면 아직 만들어지지 않은 것 같다. 계속 그런 얘기가 나올 수 있게 내 포지션에서 더 집중을 해야할 것 같다"라며 유틸리티 플레이어로서의 자부심을 드러냈다.
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 3회말 무사 1,2루 구본혁이 문현빈의 번트 타구가 라인을 벗어날 것을 예측해 피하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. LG 3루수 구본혁이 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 무사 2,3루 LG 구본혁이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
지난해 막바지엔 좌익수로도 출전했던 구본혁이 올해도 좌익수로 나설까. 구본혁은 "외야수 글러브도 맞추려고 했었는데 송지만 외야 코치님이 챙길 필요 없을 것 같다고 하시더라"면서 "외야에 좋은 선수들이 많아서 내가 거기까지 안가도 될 것 같다"며 웃었다.
첫 풀타임 시즌이었던 2024년엔 전반기에 좋은 타격을 보이다가 후반기에 체력저하로 무너졌으나 지난해엔 반대로 전반기에 타격이 부진했다가 후반기에 좋은 모습을 보였다.
구본혁은 "후반기에 좋은 타격을 했으니 체력적인 문제는 아니라는게 증명된 것 같다. 이제 전후반기 모두 잘할 수 있는 선수가 되기 위해 노력하겠다"라고 올시즌 한걸음 더 나아가겠다는 당찬 포부를 밝혔다.
후반기 타격 상승이 자신감의 원천. 구본혁은 전반기에 타율 2할3푼4리, 후반기에 3할6푼6리로 완전히 다른 타격을 했었다.
구본혁은 "후반기에 방향성을 찾았다. 내 몸에 맞는 타격을 하니 안타수도 늘어나고 타율도 올라갔다. 올핸 전후반기 다 잘쳐서 3할도 치고 100안타도 치고 싶다"라며 "타격 코치님께 새해 인사를 드렸더니 코치님도 많이 아쉬워하시면서 올해는 100안타 쳐보자고 하셨다"라고 말했다.
구본혁이 이렇게까지 된 것은 수비를 잘했기 때문. 구본혁은 "요즘 보면 타격 레슨만 다니고 수비를 소홀히 하는 면이 많이 보인다"면서 "그래도 야구는 수비가 먼저 돼야 한다. 그래야 1군에서 기회를 많이 얻을 수 있다. 특히 나같이 힘이 약한 선수들에겐 더욱 수비의 중요성을 말하고 싶다"라며 힘줘 말했다. 인천공항=권인하 기자 indyk@sportschosun.com