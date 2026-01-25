40도 폭염? 그깟 더위가 두산의 열정을 어떻게 막나...김원형표 '지옥 훈련' 스타트

기사입력 2026-01-25 16:07


40도 폭염? 그깟 더위가 두산의 열정을 어떻게 막나...김원형표 '지옥…
사진제공=두산 베어스

[스포츠조선 김용 기자] 40도 폭염따위가, 두산의 열정을 어떻게 막아서겠는가.

두산 베어스 선수단이 1차 스프링 캠프인 호주 시드니에 입성했다. 한국시각 23일 밤 인천국제공항을 통해 출국한 선수단은 현지시각 24일 도착해 휴식을 취했다. 그리고 선수단 공식 훈련 시작일인 25일 블랙타운 구장에서 첫 훈련을 시작했다.

24일 쉬지도 않고 코치들과 함께 스프링 캠프인 블랙타운 구장을 둘러본 김 감독은 "날씨와 환경 모두 굉장히 만족스럽다"며 엄지를 치켜세웠다. 김 감독은 현역이던 2000년 스프링 캠프로 이 구장을 딱 한 번 찾은 적이 있다고. 25년 만에 감독이 돼 돌아왔다.

25일 시드니 날씨는 '지옥 훈련'을 암시라도 하듯 섭씨 40도에 육박했다. 하지만 하루도 허투로 쓸 수 없는 김 감독과 선수들은 첫 날부터 훈련을 진행했다.

주장 양의지를 필두로 오명진, 안재석, 김주오 등이 얼리워크로 힘찬 출발을 알렸다. 80억원 몸값의 FA 유격수 박찬호도 쉴 새 없이 펑고를 받아냈다.


40도 폭염? 그깟 더위가 두산의 열정을 어떻게 막나...김원형표 '지옥…
사진제공=두산 베어스
김 감독은 훈련 개시 전 진행한 선수단 미팅을 통해 "나 또한 스프링캠프가 오랜만이다. 공항에서 선수들을 볼 때부터 설레는 마음이었다. 호주에 오기 전부터 각자가 준비를 분명히 했을 것이다. 개개인의 목표가 팀 성적을 크게 좌우한다. 모두의 목표가 이뤄질 때까지 꾸준히 노력해달라"라고 강조. 이어 "야구장에서 훈련할 때, 경기할 때 열심히만 한다면 문제될 것은 없다. 필요한 게 있다면 언제든 나를 찾아와라. 경기장에서 프로 선수의 의무감을 갖고 임해달라"라고 주문했다.

최근 KBO리그 팀들은 스프링 캠프에서 3일 훈련, 1일 휴식 턴을 하는 게 보통. 하지만 두산은 첫 두 턴을 4일 훈련, 1일 휴식으로 가져간다. 김 감독의 의지가 느껴지는 일정이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 아이언, 거주지 아닌 아파트서 숨진 채 발견..오늘(25일) 5주기

2.

추신수, '3억 외제차'로 아들 운전연수 시키는 클래스 "자칫하면 폐차"

3.

박미선, 유방암 투병 중 아들과 데이트…삭발 후 풍성해진 머리

4.

임산부 아내에 한없이 자상한 '송도 최수종' 남편에 '버럭'한 오은영, 왜? (결혼지옥)

5.

'정희♥' 28기 광수, 결정사 대표 됐다 "등급·조건 없이 진정한 사랑 찾길"

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

韓 축구 괴롭혔던 '최악의 중국' 또 등장!→네 골 먹히자 "소림 축구 시전" 일본, 우승 후 대폭발..."우리 젊은 새싹 뽑아버리려고 해"

3.

"리프팅 1000번 실패에 대성통곡하던 독종 꼬마" '구보 그 이상' 2006년생 日사토 MVP-득점왕 싹쓸이→日열도 大열광[U-23 아시안컵]

4.

[공식발표]원태인도 건들지 마, 강백호 넘고 노시환과 어깨 나란히...8년차 최고 10억원에 재계약

5.

깜짝 소식! 손흥민 우승, 초대박 터졌다...케인 뛰어넘을 '역대급 파트너' 합류 예고, "LA로 이적하고 싶어"→"더 강해질 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

마산 야구 큰 별 지다, 김성길 선생 별세…"지역 야구 발전 발자취 오래 기억될 것"

2.

韓 축구 괴롭혔던 '최악의 중국' 또 등장!→네 골 먹히자 "소림 축구 시전" 일본, 우승 후 대폭발..."우리 젊은 새싹 뽑아버리려고 해"

3.

"리프팅 1000번 실패에 대성통곡하던 독종 꼬마" '구보 그 이상' 2006년생 日사토 MVP-득점왕 싹쓸이→日열도 大열광[U-23 아시안컵]

4.

[공식발표]원태인도 건들지 마, 강백호 넘고 노시환과 어깨 나란히...8년차 최고 10억원에 재계약

5.

깜짝 소식! 손흥민 우승, 초대박 터졌다...케인 뛰어넘을 '역대급 파트너' 합류 예고, "LA로 이적하고 싶어"→"더 강해질 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.