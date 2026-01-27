초중고 동기동창→입단도 같은팀→운명의 맞트레이드→그리고 깜짝 재회 "코치님이라고 불러야죠"

|
[스포츠조선 김용 기자] "정 코치님이라고 정정해주세요."
두 사람은 송정동초-충장중-광주일고 동기동창이다. 서건창이 1989년생, 정 코치가 1990년생이지만 '빠른' 생년이라 사실상 동갑이다. 12년 학교 생활을 같이 하며 야구를 했다.
|
그렇게 각자 갈 길을 가던 두 사람은 2021년 또 운명의 소용돌이에 엮이게 된다. 맞트레이드 대상이 된 것. 그렇게 정 코치가 키움으로, 서건창이 LG로 적을 옮겼다.
정 코치는 키움에서 은퇴한 후 지도자 생활을 시작했다. 서건창은 KIA 타이거즈를 거쳐 올시즌을 앞두고 극적으로 친정 품에 안겼다.
그렇게 두 사람이 한 유니폼을 입고 만나게 됐다. 정 코치는 고양 2군 훈련 캠프에서 선수들을 지도중이다. 계약이 늦었던 서건창도 1군 스프링 캠프에 가지 못했다.
서건창은 정 코치와의 만남에 대해 "워낙 오래 전부터 가까운 친구다. 만나서 특별한 얘기를 하지는 않았고 '잘해보자' '잘왔다' 인사를 나눴다"고 밝혔다.
하지만 아무리 오래된 친구라도 직장에서 위계 질서는 정확해야 하는 법. 서건창은 곧바로 "정 코치님이라고 정정해달라"고 말해 웃음을 선사했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com