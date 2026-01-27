이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

이번 여름 아틀레티코는 다시 한번 이강인 영입에 도전했다. 스페인 유력 매체인 마르카는 지난 21일(이하 한국시각) '스포츠적, 전략적 이유를 막론하고, 한국 국가대표 이강인의 영입은 이번 이적시장의 최대 '과제'로 떠올랐다. 핵심은 PSG 상대로 돈으로 밀어붙이는 것이 아니라, 이강인과 아틀레티코 양측이 여러 차례의 시도 끝에 이제야 서로의 타이밍이 맞았다는 확신에 있다'며 이강인이 아틀레티코 이적을 원한다고 밝혔다.
당시 마르카는 이강인이 발렌시아 시절 자신을 1군 무대로 올려준 마테우 알레마니 단장이 아틀레티코에서 자신을 높게 평가하자 이적을 원한다고 적었다. 아틀레티코는 알레마니 단장이 원해서가 아니라 글로벌 시장 확대를 위해서라도 이강인을 반드시 영입하겠다는 의지를 내비치고 있다. 마르카는 PSG가 이강인 매각에 협조하지는 않고 있지만 아틀레티코는 완전 이적이 포함된 임대 조건으로 협상을 풀어가고 있다고 덧붙였다.
협상은 잘 진행되는 것처럼 보였다. 또 다른 스페인 유력 매체인 카네다 세르는 '아틀레티코는 시장 종료까지 13일을 남겨둔 시점에서 이강인을 향한 포위망을 더욱 좁히고 있다. 협상이 이어지면서 점차 성과가 나타나고 있으며, 선수 역시 발렌시아에서 정상급 무대에 데뷔했던 스페인 무대로의 복귀를 긍정적으로 바라보고 있다. 실제로 협상에 정통한 관계자들은 '현재 파리 생제르맹(PSG)과의 합의가 관건이지만, 영입 가능성에 대해 낙관적'이라고 전했다'고 보도했다.
하지만 이는 사실이 아니었다. PSG는 아틀레티코의 제안을 모두 거절했다. 이강인을 절대 매각할 수 없다는 입장이었다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 이강인을 내줄 수 없다는 입장이었다. 이강인은 엔리케 감독에게 에이스급 선수는 아니지만 없어서는 안될 선수다. 최전방부터 측면 그리고 중앙 미드필더까지 다양한 포지션을 소화할 수 있기 때문이다. 이번 시즌 PSG에 부상자가 많은 가운데, 이강인이 빠지면 팀에 빈 구멍이 발생할 수 있기 때문이었다.
이강인을 보내줄 수 없다는 PSG의 완강한 입장이 변하지 않자 아틀레티코는 이강인 영입을 철회하기로 결정을 내렸다. 마르카는 26일 최신 보도를 통해 '알레마니 단장은 코칭스태프와 합의한 대로 취약 포지션 보강에 집중하고 있다. 코너 갤러거를 대체할 중앙 미드필더, 그리고 오른쪽 측면에서 드리블이 가능한 윙어다. 후자는 이강인이었지만, PSG가 매각을 거부하면서 상황은 급변했고, 앞으로 몇 시간은 매우 분주하게 흘러갈 전망'이라고 전했다. 알레마니 단장은 오른쪽 윙어 자리에 이강인이 아닌 다른 선수를 찾을 수밖에 없게 됐다.
아쉽게 된 이강인이다. 이강인은 PSG에서 핵심 선수로서의 입지를 다지지 못했다. 엔리케 감독은 이강인을 중용하고 있지만 주요 경기에서는 이강인을 선발에서 제외했다. 이강인은 아틀레티코로 이적한다면 익숙한 스페인 무대에서 더 확실한 입지를 가지고 뛸 수 있었다. 스페인 빅클럽으로 이적하는 최초의 한국 선수가 될 수도 있었지만 이번 겨울에는 어려워졌다. 다만 알레마니 단장이 있는 이상, 이강인의 아틀레티코 이적설은 계속될 가능성이 높다. 그는 발렌시아 CEO 시절 이강인의 재능을 매우 높이 평가한 인물이다.