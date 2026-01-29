오타니도 미끄러지면 끝! '호시탐탐' 내셔널리그 MVP 노리는 3인…3연속 수상 저지 당할까
오타니 쇼헤이.
AP연합뉴스
[스포츠조선 강우진 기자]'절대 강자' 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 없다면 2026년 내셔널리그 MVP는 누가 수상할까. 2026시즌 개막을 앞두고, 오타니 다음으로 내셔널리그에서 MVP를 차지할 선수가 누구일지 관심이 모아진다.
라스트 워드 온 스포츠는 29일(한국시각) '오타니는 10년 가까이 MVP 레이스를 사실상 자신의 무대로 만들어 왔다'며 '그가 건강하다면 논의가 불가피하지만, 또 다른 슈퍼스타가 MVP를 차지할 수도 있다'고 보도했다.
오타니 외에 내셔널리그 MVP 수상이 유력한 선수로는 3명이 지목됐다. 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스), 후안 소토(뉴욕 메츠), 코빈 캐롤(애리조나 다이아몬드백스)이 그 주인공이다.
우익수 아쿠냐는 여전히 현대 야구에서 슈퍼스타의 기준이 되는 선수로 평가받는다. 몸 상태가 좋을 때는 최고의 퍼포먼스를 보인다. 타격은 물론이고, 수준급 도루 실력과 외야 수비력을 갖추고 있다. 리그에서 가장 꾸준한 강팀 중 하나인 애틀랜타의 분위기를 주도하는 선수다.
로날드 아쿠냐 주니어.
매체는 '2026년 MVP 경쟁에서 아쿠냐가 특히 위협적인 이유는 그의 전성기가 끝난 것이 아니라 온전한 한 시즌을 기다리고 있기 때문'이라며 '애틀랜타는 다시 한번 치열한 플레이오프 경쟁에 돌입하고, MVP 투표는 강팀을 이끄는 엘리트 선수를 선호해 왔다'고 전했다.
우익수 후안 소토도 유력한 MVP 후보다. 압도적인 출루율과 막강한 파워, 그리고 투수를 지치게 만드는 커트 능력이 그를 수준급 타자로 올려놨다.
후안 소토.
매체는 '메츠 타선의 중심으로서 그의 활약은 팀 성적과 직결된다'며 '소토는 팀을 변화시키는 능력을 지닌 선수다'고 평가했다.
마지막 후보는 우익수 코빈 캐롤이다. 캐롤은 빠른 스피드와 센스 있는 움직임을 가져가는 선수다. 수비 능력도 일품이다.
코빈 캐롤.
라스트 워드 온 스포츠는 '애리조나가 플레이오프 경쟁에서 의미 있는 위치를 차지한다면, 파워, 스피드, 수비력을 겸비한 완성형 선수 캐롤은 투표자들의 마음을 사로잡을 것'이라고 주장했다.
결과적으로 오타니도 긴장해야 하는 이번 시즌이다. 막강한 MVP 후보들이 즐비해 있기에 조금의 부상이나 부진조차도 용납할 수 없다. 오타니가 3연속 내셔널리그 MVP를 수상할지 아니면 그 영광이 다른 선수에게 돌아갈지 2026시즌의 개막이 코 앞이다.
AP연합뉴스
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
