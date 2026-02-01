'연봉 폭풍 인상' KIA, 이 선수 각 잡고 키운다…"처음 금액 보고 바로 사인, 깜짝 놀랐죠"

|
[스포츠조선 김민경 기자] "처음 금액 봤을 때 깜짝 놀라서. 기대도 못 했거든요. 바로 사인했죠(웃음)."
김태형은 "아무리 많이 올라도 조금 오르지 않을까 생각했는데, 생각보다 엄청 많이 올려주셔서 많이 감사했다. 올해 잘하라고 주는 금액으로 알고, 잘 준비해서 올 시즌 잘하면 될 것 같다. 올해 못하면 또 깎이는 거니까. 더 잘해서 기대에 부응하고 싶다"고 힘줘 말했다.
5선발 경쟁에서 김태형이 선배들을 압도한다면, 이 감독은 기회를 주려 한다. 다만 시즌 통틀어 15경기 정도만 등판을 시키려 한다. 이제 20살인 김태형의 팔과 어깨를 관리해 주기 위해서다. 풀타임 선발투수는 29~30경기 정도 등판한다. 냉정히 김태형이 풀타임을 버틸 체격과 체력을 갖추려면 시간이 더 필요하다고 보고 있다.
김태형은 겨우내 광주에 있는 트레이닝 센터에 다니면서 몸을 만들고, 기아챔피언스필드에도 나와 공을 던지면서 차근차근 스프링캠프를 준비했다. 냉정히 지난해 8월까지는 자기 것을 다 보여 주지 못한, 실패한 시즌이라고 평가하기에 열심히 몸을 만들었다.
지난해 11월 일본 오키나와 마무리캠프에서는 변화구를 다듬는 데 공을 들였다.
김태형은 "이동걸 코치님과 같이 위닝샷이 될 구종을 만들자고 했다. 코치님과 피칭할 때 대화를 나누고, 데이터도 같이 보면서 변화구 위주로 많이 연습했다. 그때는 확실히 다른 전력분석 코치님들도 좋아졌다고 하셔서 자신감을 얻고 마무리캠프를 좋게 끝냈다"고 되돌아봤다.
지난해 막바지 대체 선발투수로 4~5이닝을 던지면서 깨달음을 얻은 동시에 목표도 생겼다.
김태형은 "시즌 마지막에 내가 조금 괜찮아져서 자신 있게 던지니까 수비 선배님들 형들도 잘 막아주시고, 이닝을 많이 못 던질 줄 알았는데 생각보다 길게 4~5이닝을 던졌다. 이닝을 길게 던질 수 있다는 자신감이 생겼다. 내 구위가 1군에서 통할 수 있다는 것을 느끼기도 했다. 경험이 조금 더 쌓여야 잘할 것 같다는 것도 약간 핑계 같다. 워낙 타고난 사람도 있는 거니까. 작년에는 너무 잘하고 싶어서 급했다. 올해는 차근차근 준비해서 조금씩 올라가면 좋을 것 같다"고 담담하게 말했다.
올해는 2군에서 재정비하는 시기 없이, 1군에서 쭉 버티는 게 목표다.
김태형은 "언제든 내가 필요한 상황에서 등판할 수 있으면 좋겠다. 초반에는 어떤 상황에든 막 올라가다가 시간이 지날수록 조금 더 믿음직스러워져서 중요한 상황에도 올릴 수 있는 그런 투수가 되고 싶다. 올해는 1군에서 무조건 버틴다는 생각으로 하고 싶다"고 힘줘 말했다.
KIA 마운드의 핵심인 이의리, 정해영과 김태형은 친하게 지내고 있다. 이제는 친해진 형들에게 스프링캠프 동안 야구도 배우려 한다.
김태형은 "워낙 둘 다 빠른 공을 던지고, 경기 운영 경험도 많이 쌓여서 많이 알 테니까 운영 관련한 것들을 많이 묻고 싶다. 변화구도 나보다 퀄리티가 좋으니까 변화구도 물어보고, 거의 다 물어봐야겠다"고 의욕을 보였다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com