'연봉 폭풍 인상' KIA, 이 선수 각 잡고 키운다…"처음 금액 보고 바로 사인, 깜짝 놀랐죠"

기사입력 2026-02-01 19:00


'연봉 폭풍 인상' KIA, 이 선수 각 잡고 키운다…"처음 금액 보고 …
이범호 KIA 타이거즈 감독이 올해 5선발 경쟁 후보로 꼽은 김태형. 사진제공=KIA 타이거즈

[스포츠조선 김민경 기자] "처음 금액 봤을 때 깜짝 놀라서. 기대도 못 했거든요. 바로 사인했죠(웃음)."

KIA 타이거즈 우완 신예 김태형은 지난 시즌을 마치고 처음 연봉 협상을 경험했다. 2025년 드래프트 1라운드 전체 5순위로 입단한 유망주지만, 입단 첫해 1군 활약은 미미했다. 8경기에 등판해 3패, 23⅔이닝, 평균자책점 4.56을 기록했다.

김태형은 연봉 협상 테이블에 앉자마자 깜짝 놀랐다. KIA가 제시한 올해 연봉은 6000만원. 지난해 받은 KBO 최저 연봉 3000만원에서 무려 100%가 인상됐다. 시즌 막바지 대체 선발투수로 강한 인상을 남기긴 했지만, 상상도 못 했던 금액. 김태형은 일단 계약서에 바로 사인을 했다.

김태형은 "아무리 많이 올라도 조금 오르지 않을까 생각했는데, 생각보다 엄청 많이 올려주셔서 많이 감사했다. 올해 잘하라고 주는 금액으로 알고, 잘 준비해서 올 시즌 잘하면 될 것 같다. 올해 못하면 또 깎이는 거니까. 더 잘해서 기대에 부응하고 싶다"고 힘줘 말했다.

KIA가 김태형을 챙긴 이유는 분명하다. 선발투수로 한번 제대로 키워보겠다는 것. 김태형은 지난 시즌 막바지에야 밸런스를 찾으면서 시속 150㎞를 웃도는 강한 강속구를 되찾아 눈길을 끌었다. 변화구는 여전히 다듬어야 했지만, KIA가 고교 시절 김태형에게 주목했던 강속구가 살아나면서 4이닝 이상은 충분히 1군에서도 버틸 수 있는 능력을 증명했다.

이범호 KIA 감독은 올해 5선발 경쟁 후보로 김태형을 일찍부터 언급했다. 황동하와 김태형을 우선 후보로 두고, 이태양 홍민규 이도현 등도 선발투수로 준비시키려고 한다.

5선발 경쟁에서 김태형이 선배들을 압도한다면, 이 감독은 기회를 주려 한다. 다만 시즌 통틀어 15경기 정도만 등판을 시키려 한다. 이제 20살인 김태형의 팔과 어깨를 관리해 주기 위해서다. 풀타임 선발투수는 29~30경기 정도 등판한다. 냉정히 김태형이 풀타임을 버틸 체격과 체력을 갖추려면 시간이 더 필요하다고 보고 있다.

김태형은 겨우내 광주에 있는 트레이닝 센터에 다니면서 몸을 만들고, 기아챔피언스필드에도 나와 공을 던지면서 차근차근 스프링캠프를 준비했다. 냉정히 지난해 8월까지는 자기 것을 다 보여 주지 못한, 실패한 시즌이라고 평가하기에 열심히 몸을 만들었다.


'연봉 폭풍 인상' KIA, 이 선수 각 잡고 키운다…"처음 금액 보고 …
일본 아마미오시마 스프링캠프에서 공을 던지는 KIA 타이거즈 김태형. 사진제공=KIA 타이거즈

'연봉 폭풍 인상' KIA, 이 선수 각 잡고 키운다…"처음 금액 보고 …
지난해 마무리캠프부터 변화구를 착실히 연마한 KIA 타이거즈 김태형. 사진제공=KIA 타이거즈

지난해 11월 일본 오키나와 마무리캠프에서는 변화구를 다듬는 데 공을 들였다.

김태형은 "이동걸 코치님과 같이 위닝샷이 될 구종을 만들자고 했다. 코치님과 피칭할 때 대화를 나누고, 데이터도 같이 보면서 변화구 위주로 많이 연습했다. 그때는 확실히 다른 전력분석 코치님들도 좋아졌다고 하셔서 자신감을 얻고 마무리캠프를 좋게 끝냈다"고 되돌아봤다.

지난해 막바지 대체 선발투수로 4~5이닝을 던지면서 깨달음을 얻은 동시에 목표도 생겼다.

김태형은 "시즌 마지막에 내가 조금 괜찮아져서 자신 있게 던지니까 수비 선배님들 형들도 잘 막아주시고, 이닝을 많이 못 던질 줄 알았는데 생각보다 길게 4~5이닝을 던졌다. 이닝을 길게 던질 수 있다는 자신감이 생겼다. 내 구위가 1군에서 통할 수 있다는 것을 느끼기도 했다. 경험이 조금 더 쌓여야 잘할 것 같다는 것도 약간 핑계 같다. 워낙 타고난 사람도 있는 거니까. 작년에는 너무 잘하고 싶어서 급했다. 올해는 차근차근 준비해서 조금씩 올라가면 좋을 것 같다"고 담담하게 말했다.

올해는 2군에서 재정비하는 시기 없이, 1군에서 쭉 버티는 게 목표다.

김태형은 "언제든 내가 필요한 상황에서 등판할 수 있으면 좋겠다. 초반에는 어떤 상황에든 막 올라가다가 시간이 지날수록 조금 더 믿음직스러워져서 중요한 상황에도 올릴 수 있는 그런 투수가 되고 싶다. 올해는 1군에서 무조건 버틴다는 생각으로 하고 싶다"고 힘줘 말했다.

KIA 마운드의 핵심인 이의리, 정해영과 김태형은 친하게 지내고 있다. 이제는 친해진 형들에게 스프링캠프 동안 야구도 배우려 한다.

김태형은 "워낙 둘 다 빠른 공을 던지고, 경기 운영 경험도 많이 쌓여서 많이 알 테니까 운영 관련한 것들을 많이 묻고 싶다. 변화구도 나보다 퀄리티가 좋으니까 변화구도 물어보고, 거의 다 물어봐야겠다"고 의욕을 보였다.


'연봉 폭풍 인상' KIA, 이 선수 각 잡고 키운다…"처음 금액 보고 …
11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 KIA 김태형. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.11/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'암 투병' 박미선, 보이스피싱 사칭 피해…선우용여 "폰 잃어버렸다며 전화와"

2.

정해인, 해외 연예인에 인종차별 당했나..로제 이어 또 불거진 논란

3.

[공식] '차은우 소속사' 김선호, 탈세의혹 전면 부인 "고의적 목적 없어, 폐업 절차 중"

4.

[공식]'차은우 소속사' 김선호도 가족 법인 탈세 의혹..판타지오 "입장 정리 중"

5.

신세경, '목동 여신'이었다 "예쁜데 공부도 잘해, 전교 7등"(요정재형)

스포츠 많이본뉴스
1.

터질게 터졌다! 푸에르토리코 WBC 불참 경고, "왜 우리 선수들만 못 나가게 해?"

2.

결국 오타니vs다저스 충돌했다! WBC 등판 입장, 서로 말 달라 → 댓글도 폭발! 日 반응 충격적

3.

"WBC 큰 타격이…" 계속된 보험 문제에 골머리, 결국 '보이콧 카드'까지 꺼냈다

4.

'0.265 15HR'는 강백호에게 어울리지 않는다…"가슴 속에 있는 걸 끌어낼 수 있도록"

5.

프로의 실력인가! 상태 얼마나 심각하면. 감독 작심발언 → "볼이 다 기어나와.. 기본적인 공 다루는 능력 떨어져"

스포츠 많이본뉴스
1.

터질게 터졌다! 푸에르토리코 WBC 불참 경고, "왜 우리 선수들만 못 나가게 해?"

2.

결국 오타니vs다저스 충돌했다! WBC 등판 입장, 서로 말 달라 → 댓글도 폭발! 日 반응 충격적

3.

"WBC 큰 타격이…" 계속된 보험 문제에 골머리, 결국 '보이콧 카드'까지 꺼냈다

4.

'0.265 15HR'는 강백호에게 어울리지 않는다…"가슴 속에 있는 걸 끌어낼 수 있도록"

5.

프로의 실력인가! 상태 얼마나 심각하면. 감독 작심발언 → "볼이 다 기어나와.. 기본적인 공 다루는 능력 떨어져"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.