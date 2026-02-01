'가스공사 킬러' 고양 소노, 한국가스공사 맞대결 6연승 질주…이정현 후반 대활약 80-62 역전승, 가스공사는 리그 6연패

|
[스포츠조선 최만식 기자]남자프로농구 고양 소노가 '가스공사 킬러'의 위용을 자랑했다.
5라운드가 시작된 이날, 중하위권 '아랫동네' 팀간 대결이지만 각자 향한 시선은 달랐다. 우선 홈팀 소노는 6위 부산 KCC(18승18패)와 승차 4.0게임으로 6강 진입의 희망을 품고 있다. 이를 위해서는 소노가 이날 풀어야 할 과제가 있었다. 최근 '롤러코스터'를 탔다. 지난 달 27일 울산 현대모비스전에서 99대54로 대승했다. 45점 차 승리는 올 시즌 최다 점수차 기록이었다. 그 덕에 연승을 달렸던 소노는 이어진 서울 SK전(1월31일)에서 59대79로 대패를 당했다. 이처럼 극과 극을 달렸던 경기력을 회복하는 것이 6강 진입을 노리는 소노에게는 급선무였다.
귀중한 '1승'을 놓고 동상이몽으로 만난 두 팀은 이날 초반부터 팽팽하게 맞붙었다. 공격보다 수비에 집중하며 그들 만의 치열한 공방전을 펼쳤다. 전반이 끝난 뒤 수비리바운드 경쟁에서 16개(소노), 17개(한국가스공사)로 집계될 정도로 두 팀의 수비 경쟁은 치열했다.
끌려가던 소노는 후반에 완전히 달라졌다. 3쿼터 초반부터 역전에 성공했다. 강지훈의 첫 골밑슛에 이어 쿼터 종료 8분여 전, 켐바오의 3점슛이 터지면서 33-32로 뒤집었다.
이후 시소게임, 한국가스공사가 라건아를 앞세워 재역전을 만드는 등 달아나고 싶은 소노의 발목을 계속 잡았다. 하지만 한국가스공사의 반격은 오래 가지 못했다. 소노의 해결사 이정현이 내외곽을 흔들며 또 역전을 만들었고, 베테랑 이재도까지 외곽포에 가세하면서 어렵게 잡은 리드를 지켜나갔다. 이정현은 3쿼터에만 12득점을 하며 양 팀 합산 최고 활약을 했다.
이정현이 4쿼터에서도 활약을 이어가는 가운데 경기 종료 5분39초 전, 켐바오의 3점슛이 작렬했을 때 스코어는 어느새 15점 차(70-55)로 벌어졌다. 정성우와 신승민이 경기 중 부상으로 빠진 한국가스공사는 추격할 여력마저 잃었고, 소노는 여유있게 승기를 지켜나갔다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com