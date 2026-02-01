[공식] '차은우 소속사' 김선호, 탈세의혹 전면 부인 "고의적 목적 없어, 폐업 절차 중"

1일 김선호 소속사 판타지오 측은 김선호의 1인 법인 운영과 관련해 공식 입장을 밝혔다. 그는 "현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있다"면서 "김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.
또한 "보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라며 "판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다"고 설명했다.
마지막으로 "앞으로도 모든 활동에 있어 관련 법과 절차를 준수하며, 배우의 활동이 불필요한 오해 없이 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
한편 앞서 이날 스포츠경향은 김선호가 소속사와는 별도로 운영 중인 가족 법인이 존재하며, 해당 법인을 통해 세금을 줄인 정황이 포착됐다고 보도했다. 매체에 따르면 김선호는 2024년 서울 용산구 자택 주소지에 공연 기획사 형태의 법인을 설립해 운영해왔으며, 김선호가 대표이사를 맡고 그의 부모가 사내이사와 감사로 등재돼 있다.
또 해당 법인 계좌를 통해 부친과 모친에게 매달 수백만 원에서 많게는 수천만 원에 이르는 급여가 지급됐고, 김선호의 부모가 법인 명의의 카드로 생활비는 물론 유흥비까지 결제한 정황도 확인됐다고 전했다. 아울러 매체는 이러한 구조가 최근 국세청으로부터 200억 원대 추징금을 통보받은 같은 소속사 배우 차은우의 사례와 유사하다며, 단순한 개인 판단을 넘어선 '조직적 설계' 가능성까지 제기했다.
olzllovely@sportschosun.com
공식입장 전문
안녕하세요.
배우 김선호의 소속사 판타지오입니다.
금일 보도를 통해 제기된 김선호의 1인 법인 운영 관련 내용에 대해 공식 입장을 밝힙니다.
현재 김선호는 판타지오와 개인 명의로 전속계약을 체결해 활동 중으로, 현재의 계약 관계나 활동과 관련해 법적·세무적 절차를 성실히 준수하고 있습니다.
김선호와 소속사 판타지오의 계약 및 활동과 관련해서는 어떠한 문제도 존재하지 않음을 분명히 말씀드립니다.
보도에서 언급된 과거 1인 법인은 연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아닙니다. 다만, 판타지오로 이적하면서 실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있습니다.
당사는 앞으로도 모든 활동에 있어 관련 법과 절차를 준수하며, 배우의 활동이 불필요한 오해 없이 이어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.