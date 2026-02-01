[종합] 빽가, 올드카 버렸다→최신형 T전기차 교체 "진짜 시동 걸줄 모르겠다…이젠 AI시대, 도태되기 싫어"(빽가언니)

기사입력 2026-02-01 14:35


[종합] 빽가, 올드카 버렸다→최신형 T전기차 교체 "진짜 시동 걸줄 모…

[스포츠조선 고재완 기자] '올드카 마니아'로 알려진 코요태 빽가가 최신형 전기차를 장만해 눈길을 끌었다.

빽가는 1일 자신의 유튜브 채널 '빽가 언니'에 '올드카 처분하고 2026년식 테슬라 모델Y 주니퍼 샀습니다..'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 빽가는 "올드카를 정리하고 2026년식 테슬라 모델 Y '주니퍼'를 구매했다. 올드카를 탈 만큼 탔다. 사실 질렸다"고 이유를 공개했다. 그는 "디지털이 되는 숫자가 나오는 화면의 차를 사고 싶다고 하지 않았느냐. 드디어 화면이 나오는 차를 샀다"며 신차를 직접 소개했다.

빽가는 모델Y 주니퍼를 두고 "이거 새로 나온 따끈따끈한 차"라며 기쁨을 표현했지만 순간 도어 손잡이가 보이지 않는 구조에 당황했다. 카드키로 도어를 여닫고, 스마트폰으로 연동도 되는 것을 알게된 빽가는 "제가 46살이다. 이런 걸로 거짓말 안하는데 진짜 (시동 거는 법을) 모른다"고 더 당황했다.

하지만 사용법을 익힌 후 "원래 이렇게 대면 된다"며 곧바로 적응하는 모습을 보였다.

실내에서는 "화면밖에 없다. 수많은 바늘들과 에어컨 하는 것들 다 없어졌다"며 공조 바람 방향을 화면에서 나눠 조절하는 기능을 직접 시연하며 "말 안 된다", "너무 신기해"를 반복했다.

첫 주행 반응도 솔직했다. 빽가는 "진짜 처음"이라며 시동과 기어 조작부터 하나씩 확인했고, 차량 주변 상황이 화면에 표시되는 장면을 보며 "차들이 다 나타나 있어. 앞에 차들 다 보여"라고 감탄했다. FSD(자율주행) 기능에 대해서는 "요즘 핫한 FSD가 추가돼 있는 상태"라는 설명이 나오자 "그게 다다음 달부터 구독으로 바뀐다더라. 월 얼마를 내면 된다"고 말했다.


[종합] 빽가, 올드카 버렸다→최신형 T전기차 교체 "진짜 시동 걸줄 모…

[종합] 빽가, 올드카 버렸다→최신형 T전기차 교체 "진짜 시동 걸줄 모…
테슬라를 선택한 이유도 분명히 했다. 빽가는 "올드카만 타다가 이런 걸 사보자 해서 테슬라에 도전해 본 거다. 사실 겁난다. 모르겠다. 인간은 적응의 동물이다. 미래 세대의 차로 가겠다"며 "지금이 전기차와 AI가 바뀌는 세상이기 때문에 여기서 안 하면 늦어진다. 도태되기 싫다"고 전했다.


또 새 차를 위한 '고사' 장면도 담겼다. 빽가는 "최첨단 차니까 최첨단 AI한테 최첨단으로 돼지머리 고사를 해 달라 했더니 만들었다"며 AI 이미지(전자 돼지머리)를 활용한 퍼포먼스로 웃음을 더했다.

앞서 빽가는 올드카를 5대나 소유한 마니아임을 밝혀 화제를 모은 바 있다. 당시 빽가는 "한 달 차량 유지비만 600만 원이다. 차 5대의 보험료, 자동차세 등만 해도 엄청나다. 정신을 차려야겠다 싶어 차를 정리하고 싶다"라고 말했고 드디어 올드카를 정리하고 전기차를 장만하게 됐다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

2.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

3.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

4.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

5.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

연예 많이본뉴스
1.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

2.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

3.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

4.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

5.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

스포츠 많이본뉴스
1.

'125이닝 대형 변수' KIA, 이래서 42억 썼구나…"7명 정도 선발로 준비시키려고"

2.

"호주 안갔다고 2군 아니다" 2년 만에 다시 이글스로…후배 멘털잡기부터 시작됐다

3.

'3월 164㎞ 괴물' 오타니 충격 선언, 왜 WBC 등판 고사했나…"옳은 결정" 로버츠 반색했다

4.

'이강인(25·ATM)-이강인(25·토트넘) 모두 안녕' PSG 잔류 확정! 엔리케 피셜 떴다 "LEE는 우리 팀의 중요한 선수"

5.

16번째 코리안 프리미어리거 탄생, 아직 희망은 있다! 풀럼행 무산된 오현규, 리즈행 가능성 열렸다...英언론 '리즈도, 파케르 감독도 OH 주시 중'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.