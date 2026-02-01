'암 투병' 박미선, 보이스피싱 사칭 피해…선우용여 "폰 잃어버렸다며 전화와"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 선우용여에게 개그우먼 박미선을 사칭하는 보이스피싱 전화가 왔다.
지난달 31일 선우용여의 유튜브 채널에서는 '꼭 보세요! 무조건 당한다는 선우용여&노주현 실제 보이스피싱 사건(3천만 원)'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
제작진은 선우용여에게 "노주현 선생님 최근에 보이스피싱 당하셨다"고 전해 선우용여를 깜짝 놀라게 했다. 노주현은 "당할 뻔했다. 싼 대출로 대환해 준다는 거다. 마지막에 돈 부치려고 하다가 이거 좀 이상하다 싶었다"고 다행히 보이스피싱임을 눈치 채 피해를 보지 않았다고 밝혔다.
피해액은 무려 3천만 원이 될 뻔했다. 노주현은 "(보이스피싱범이) 거래하는 은행에다가 얘기하지 마라고 주접을 떨어서 (눈치챘다)"라고 밝혔다.
이에 선우용여도 보이스피싱을 당할 뻔한 일화를 고백했다. 선우용여는 "나는 (박)미선이가 전화가 왔는데 박미선이 지금 제주도에서 전화를 잃어버렸다고 어머니한테 연락하라고 해서 했다더라"라며 "알았다고 하고 끊어서 미선이한테 전화를 걸었다. '제주도에 있냐' 하니까 서울에 있다더라. 가짜였다"고 박미선을 사칭한 보이스피싱범에게 연락을 받았다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 노주현은 "요새 너무 심하다"고 혀를 찼다.