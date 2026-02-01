'0.265 15HR'는 강백호에게 어울리지 않는다…"가슴 속에 있는 걸 끌어낼 수 있도록"

한화 이글스는 지난해 시즌을 마치고 FA 강백호를 4년 총액 100억원(계약금 50억원, 연봉 30억원, 인센티브 20억원) 규모다.
강백호는 KBO리그를 대표하는 '강타자' 중 한 명이다. 2018년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 1순위)로 KT 위즈에 입단해 프로 첫 해부터 29개의 홈런을 날리며 남다른 존재감을 뽐냈다. 이듬해에는 2할9푼이었던 타율은 3할3푼6리로 끌어올렸고, 3년 차 시즌에는 3할타율(0.330)과 20홈런(23홈런)을 동시에 달성하기도 했다.
한화 이글스 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 강백호가 인터뷰를 하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/
지난해 부상으로 95경기 출전해 타율 2할6푼5리 15홈런에 머물렀지만, '건강한 강백호'는 중심타선에서 무게감을 실어주기에 충분했다.
한화는 영입 당시 '올 시즌 32홈런을 기록한 우타 거포 노시환과 함께 강백호라는 좌타 거포의 합류를 통해 강력하고 위압감 있는 타선을 구축할 수 있게 됐다'고 기대하기도 했다.
강백호는 지난달 23일 인천국제공항을 통해 한화 1차 캠프지인 호주 멜버른으로 떠났다. 40도에 가까운 불볕 더위에서 구슬땀을 흘리며 한화에서의 첫 시즌을 준비했다.
한화 이글스 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 강백호, 심우준이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/
출국을 앞두고 강백호는 "새로운 팀, 새로운 환경에서 새로운 해를 맞이해서 이렇게 출발을 한다. 지금 모든 게 새롭다. 옷을 이렇게 입은 것도 새롭고 새로운 팀 로고를 달았다. 적응을 잘해야 할 거 같다"라며 "새로운 출발선에 섰다고 생각하고 처음부터 다시 시작해보자는 생각으로 지금까지 운동했다. 앞으로 캠프에서 내가 잘 적응해서 내가 준비한 만큼 시즌에서 모습을 보여드렸으면 한다"고 각오를 다졌다.
김경문 한화 감독도 강백호의 가세를 반겼다. 구단 공식 유튜브 '이글스TV'와의 인터뷰에서 "강백호는 대표팀 맡고 있을 때에 만났는데 가지고 있는 타격 재능이 지금 성적보다는 훨씬 더 잘해야 하는 선수가 아닌가 싶다"라며 "한화에서 스트레스를 덜 받고 자기 기량을 펼칠 수 잇도록 마음 편하게 해주려고 한다"고 말했다.
강백호가 한화에 왔을 당시 가장 많은 관심은 수비였다. 강백호는 KT에서 코너 외야수와 1루수, 포수를 봤다. 코너 외야수에서는 문현빈이 한 자리를 차지하고 있고, 올해 영입한 요나단 페라자도 있다. 1루수 자리에는 채은성이 주전으로 있다. 일찌감치 '포수는 아니다'라고 못을 박은 가운데 일단 1루수로 준비한다. 채은성과 지명타자 자리를 번갈아가며 나올 전망.
김 감독은 "1루수로 시작하지만 우익수가 편하지 않나 싶다. 1루수 훈련을 하다가도 우익수도 훈련을 하고, 그 다음에 결정하려고 한다"고 설명했다. 김 감독은 이어 "강백호의 장점은 타격이다. 이 선수가 타격에서 충분히 자기 마음 속, 가슴 속에 가지고 있는 걸 끌어낼 수 있도록 잘 도와야겠다고 생각하고 있다"고 강조했다. 이종서 기자 bellstop@sportschosun.com