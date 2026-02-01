정해인, 해외 연예인에 인종차별 당했나..로제 이어 또 불거진 논란

기사입력 2026-02-01 16:30


정해인, 해외 연예인에 인종차별 당했나..로제 이어 또 불거진 논란

정해인, 해외 연예인에 인종차별 당했나..로제 이어 또 불거진 논란

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정해인이 해외 패션쇼에서 소외된 듯한 모습이 포착되며 인종차별 논란이 제기되고 있다.

정해인은 지난달 17일 이탈리아 럭셔리 하우스 돌체앤가바나가 주최한 밀라노 패션위크에 참석했다. 이후 행사장 내부 모습이 담긴 영상이 온라인 커뮤니티와 유튜브 등을 통해 확산되면서 논란이 불거졌다.

공개된 영상 속 정해인은 가수 벤슨 분, 배우 케람 부르신 사이에 앉아 있다. 양옆에 앉은 두 남성은 다리를 넓게 벌린 이른바 '쩍벌' 자세를 취하고 있었고, 가운데에 낀 정해인은 상대적으로 불편한 자세로 앉아 있는 모습이다.

특히 양옆에 앉은 두 남성은 정해인을 가운데 둔 채 서로 대화를 이어갔고, 정해인은 그 사이에서 대화에 참여하지 못한 채 앞만 바라보거나 다소 굳은 표정을 보였다.

여기에 패션 매거진 GQ 측이 공식 SNS 계정에 현장 영상을 게시하면서 다른 참석자들은 태그했지만 정해인의 계정만 제외한 점도 인종차별 의혹을 키웠다는 지적이 나왔다. 일부 누리꾼들은 "의도적 배제 아니냐", "아시아 스타에 대한 무례한 태도", "인종차별이 맞다"라며 비판을 이어가고 있다.

이와 함께 한국 스타들이 해외에서 인종차별 논란에 휩싸였던 사례도 재조명되고 있다. 지난해 그룹 블랙핑크 로제는 프랑스 파리에서 열린 생로랑 패션쇼에 참석한 뒤, 패션 매거진 엘르 UK가 공개한 단체 사진에서 로제만 제외된 이미지가 게시돼 인종차별 논란이 일었다. 당시 로제는 생로랑의 글로벌 앰버서더로 활동 중이었기에 논란은 더욱 커졌다.

한편 정해인과 소속사, 행사 주최 측은 해당 논란과 관련해 아직 공식 입장을 밝히지 않은 상태다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

2.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

3.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

4.

[SC이슈] "내 아이 낳고 싶어"…황재균, 티아라 지연과 이혼 사유 '2세 계획'이었나

5.

최유라, 美 명문대 아들 장가보냈다…명동성당서 경건한 결혼식 "잘 참았는데 눈물이"

연예 많이본뉴스
1.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

2.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

3.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

4.

[SC이슈] "내 아이 낳고 싶어"…황재균, 티아라 지연과 이혼 사유 '2세 계획'이었나

5.

최유라, 美 명문대 아들 장가보냈다…명동성당서 경건한 결혼식 "잘 참았는데 눈물이"

스포츠 많이본뉴스
1.

'125이닝 대형 변수' KIA, 이래서 42억 썼구나…"7명 정도 선발로 준비시키려고"

2.

이정후와 자주 비교됐던 타격왕, SF와 전격 계약...FA인데 연봉이 줄었다 왜?

3.

[공식 발표]'日 축구 또 경사, 충격 韓 뭐하고 있나' U-23 아시안컵 2연패 주장 센터백, 네덜란드 알크마르 전격 이적.. "또 유럽파를 탄생시켰다"

4.

이제 곧 은퇴인데 WBC 좌절…WS 영웅의 절규 "ML 뛰는데 내 나라 대표 왜 못하냐"

5.

'FIFA 랭킹 57위→亞에선 15번째' '변방' 대한민국, 0-5→2-3→2-3…3전 전패, 아시안컵 최하위 탈락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.