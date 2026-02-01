신세경, '지붕킥' 충격 엔딩 회상 "바깥 분위기 심각해져, 15년째 난리"(요정재형)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 신세경이 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'을 떠올리며 당시의 추억과 화제의 엔딩에 대한 솔직한 심경을 전했다.
1일 유튜브 채널 '요정재형'에는 "'…그리고 세경 씨 진짜 무서운 사람이야?ㅠ'"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 영화 '휴민트'의 주연 배우 신세경이 게스트로 출연해 MC 정재형과 다양한 이야기를 나눴다.
신세경은 자신의 인생작으로 꼽히는 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'을 회상하며 연출을 맡았던 김병욱 감독을 '은인'이라고 표현했다. 그는 "지금 생각해보면 정말 신기한데, 그때는 사람들이 매일매일 드라마를 봤다"며 "촬영도 매일 했다. 거의 일산에서 살다시피 하면서 그걸 1년 가까이 이어갔다"고 당시를 떠올렸다.
이어 "그 작품을 하는 기간은 그 작품에 온전히 바치는 시간"이라며 "배우들이 가족이 될 수밖에 없다. 실제 가족보다 더 얼굴을 맞대고 살았다"고 말했다. 극 중 가사 도우미 역할을 맡았던 그는 "설정상 옷방이 제 방이었는데, 그 공간에 들어가면 묘하게 마음이 편해지는 느낌이 있었다"며 웃음을 자아냈다.
이때 정재형은 "그런데 엔딩은 왜 그랬냐"고 물었고, 신세경은 질문을 듣자마자 깊은 한숨을 내쉬어 눈길을 끌었다. '지붕 뚫고 하이킥'은 신세경과 최다니엘(이지훈 역)이 비극적인 사고를 맞는 결말로 막을 내리며 당시 큰 충격과 논란을 불러일으킨 바 있다.
정재형이 "시트콤인데 사회적 문제처럼 난리가 나지 않았느냐"고 하자, 신세경은 "아직도 난리다"고 맞장구치며 웃음을 안겼다. 그는 "지금도 역대급 엔딩 드라마로 회자되고 있다"며 "막방 날이 종방연과 겹쳤는데, 다 같이 보려고 기자분들도 와 계셨다. 그런데 분위기가 심상치 않았다. 밖에서는 세상이 뒤집힌 것 같은 느낌이었다"고 회상했다. 이에 정재형도 "맞다. 그 엔딩 이후로 바깥 세상이 험악해졌다"며 공감했다.
신세경은 "그만큼 많이 사랑해주시고 응원해주셨다는 증거라고 생각한다"며 진지한 태도를 보였다. 정재형이 "갑자기 뉴스데스크처럼 이야기한다"고 너스레를 떨자, 그는 "엔딩에 대해서는 정말 신중해야 한다"며 "제가 '하이킥'으로 처음 큰 사랑을 받아봤다. 이 작품이 가진 힘이 얼마나 큰지 알게 됐기 때문에 더 조심스러울 수밖에 없다"고 솔직한 속내를 밝혔다.