모 아니면 도, 방망이에 닿으면 넘어가는데...49홈런 거포는 왜 돈을 마다하고, 친정으로 갔나

기사입력 2026-02-02 13:16


모 아니면 도, 방망이에 닿으면 넘어가는데...49홈런 거포는 왜 돈을 …
사진출처=AP

[스포츠조선 김용 기자] 49홈런 타자의 친정 복귀.

'모 아니면 도'의 기록이지만, 홈런을 뻥뻥치는 강타자를 보는 건 즐거운 일. 신시내티 레즈 팬들은 거기에 '낭만'까지 한 스푼 더 추가하게 됐다. 전성기를 보냈던 스타가 다시 돌아오기 때문이다.

미국 메이저리그 공식 사이트 MLB.com은 2일(한국시각) 시애틀 매리너스에서 뛰던 홈런 타자 에우헤니오 수아레스가 신시내티와 1년 총액 1500만달러 계약을 체결했다고 알렸다. 이번 계약으로 수아레스는 최대 2년 신시내티에서 활약할 수 있게 됐다. 2027 시즌 1600만달러 상호 옵션이 포함돼있기 때문이다.

수아레스는 지난해 애리조나 다이아몬드백스, 시애틀 매리너스에서 엄청난 시즌을 보냈다. 타율은 2할2푼8리로 초라했지만, 무려 49홈런을 때려낸 것. 타구에 힘을 모을 줄 아는, 부드러운 스윙에 걸렸다 하면 공은 외야 담장 밖으로 넘어갔다. 애리조나에서 106경기를 뛰며 36홈런을 친 뒤 시애틀로 트레이드 됐다. 토론토 블루제이스와의 아메리칸리그 챔피언십 5차전에서는 선제 솔로포에 쐐기 만루홈런을 터뜨려 주목을 받기도 했다.

하지만 30대 중반에 접어든 '로또형' 거포에게 거액을 제시하는 팀은 없었다. 그런 와중에 신시내티와 피츠버그 파이어리츠가 붙었다. 피츠버그는 더 많은 돈을 안길 수 있는 팀이었다. 하지만 수아레스는 신시내티를 택했다.

수아레스는 2014년 빅리그에 데뷔해 2015년 신시내티로 트레이드 된 후 7년 동안 주축 타자로 할약했다. 2016 시즌 21홈런을 치며 가능성을 보이더니 2017 시즌 26홈런, 2018 시즌 34홈런, 2019 시즌 49홈런을 터뜨리며 정점을 찍었다. 이 때는 타율도 2할 중후반대로 준수했다. 이후 2020, 2021 시즌 내리막길을 탔고 2022 시즌을 앞두고 시애틀로 트레이드 된 바 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.