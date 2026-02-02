'은퇴 파동' 다르빗슈 SD와 얘기 중, 프렐러 단장 "그는 내키지 않는 일은 안해"

샌디에이고 파드리스가 오른쪽 팔꿈치 수술을 받아 올시즌을 통째로 쉬는 다르빗슈의 은퇴 문제를 놓고 논의를 이어가고 있는 것으로 전해졌다. AP연합뉴스
[스포츠조선 노재형 기자]샌디에이고 파드리스 다르빗슈 유의 거취가 조만간 결정될 것으로 보인다.
팔꿈치 수술을 받아 올시즌을 쉬어야 하는 다르빗슈는 최근 자신의 은퇴 문제를 '성급하게' 다룬 현지 매체를 향해 불편한 감정을 드러낸 바 있다.
지역 매체 샌디에이고 유니온-트리뷴은 지난달 25일(이하 한국시각) '다르빗슈가 지난해 시즌을 마치고 오른쪽 팔꿈치 척골측부인대 수술을 받아 2026년 시즌을 통째로 재활에 쏟아부어야 한다. 이 때문에 가까운 미래에 그의 은퇴가 현실화된다'며 '그는 3년 4300만달러 계약을 포기하고 은퇴하고 싶다는 뜻을 샌디에이고 구단에 전달했다'고 보도했다.
그러나 이는 사실이 아니었다. 은퇴 문제를 논의하는 건 맞지만 결정된 건 아무 것도 없다는 게 다르빗슈의 입장이다.
그는 하루 뒤 자신의 SNS에 "해당 기사를 보셨을텐데, 난 계약을 해지할 생각을 하고 있지만, 파드리스와 할 얘기가 아직 많다. 구체적으로 결정된 것이 없다. 아울러 은퇴를 얘기하는 것도 아니다. 당장은 내 팔꿈치 재활에 전념하고 있다. 다시 던질 수 있다면 처음부터 다시 시작해 경쟁하겠다. 그렇게 하지 못한다면 은퇴를 선언할 것"이라고 설명했다.
그러자 오보를 한 기자가 공개적으로 사과의 메시지를 전했다.
다르빗슈의 은퇴 문제는 샌디에이고 구단 입장에서는 굉장히 중요한 사안이다. 뿐만 아니라 메이저리그 선수노조와 에이전트 조엘 울프와도 상의해야 한다. 남은 연봉 4300만달러를 본인이 포기할 수 있다고 해서 끝날 일은 절대 아니다.
AJ 프렐러 샌디에이고 단장. AP연합뉴스
이에 대해 프렐러 단장은 지난 1일 지역 라디오 '97.3 The Fan'과의 인터뷰에서 "다르빗슈와 그 문제에 관해 이야기를 하고 있다. 오프시즌 내내 그와 많은 대화를 나눴는데, 그는 중요한 것이 무엇인지에 대해 명확한 기준을 갖고 있다"며 "애초부터 그는 내키지 않는 일을 하지는 않는다는 입장을 분명히 했다. 우리는 이 문제를 해결하기 위한 계속 노력하고 있다. 앞으로 2주 정도 얘기를 하면 좀더 명확해질 것으로 기대한다"고 밝혔다.
즉, 스프링트레이닝 개막 이전 다르빗슈가 커리어에 관해 어떤 결정을 내리느냐는 앞으로 며칠 안으로 기다리면 되는 시간의 문제라는 소리다. 다르빗슈의 은퇴가 현실화되면 샌디에이고는 팀내 1,2선발급이자 클럽하우스 리더 중 한 명을 잃는 꼴이 된다.
다르빗슈는 작년 팔꿈치 염증(imflammation) 진단을 받고 부상자 명단서 시즌을 맞았다. 7월 초 복귀해 로테이션을 소화했지만, 15경기에서 72이닝을 던져 5승5패, 평균자책점 5.38, 68탈삼진을 마크했다. 2023년 스프링트레이닝 개막을 앞두고 6년 1억800만달러에 연장 계약을 한 다르빗슈는 올해가 39세 시즌이다. 노재형 기자 jhno@sportschosun.com