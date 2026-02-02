"선 넘는 역겨운 일" 오죽하면 '홈런왕' 분노 폭발했다 → 경찰 대응 예고

기사입력 2026-02-03 00:01


"선 넘는 역겨운 일" 오죽하면 '홈런왕' 분노 폭발했다 → 경찰 대응 …
삼성 외국인 타자 르윈 디아즈. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]정말 오죽하면 선수가 경찰 신고까지 예고했을까.

한국에서의 새 시즌을 준비하고 있는 삼성 라이온즈 외국인 타자 르윈 디아즈가 분노를 표출했다.

디아즈는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 다이렉트 메시지(DM)를 캡쳐한 이미지를 공개하면서 한글과 영문으로 입장을 밝혔다. 함께 공개한 DM에는 디아즈의 아내 사진을 향해 성적 희롱을 하는 메시지가 담겨있었다.

디아즈는 "저는 이런 일에 대해 대응이나 신고를 하는 사람은 아닙니다"라면서 "처음엔 제 아내와 가족을 향한 협박이 있었고, 이제는 이런 선을 지나치게 넘는 역겨운 일까지 생겼습니다. 이 일을 끝까지 파헤칠 것이며 경찰과 함께 이 사람 찾아내겠습니다"라고 단호히 자신의 입장을 공표했다.

2024시즌 도중 삼성의 대체 외국인 타자로 KBO리그에 입성한 디아즈는 지난해 50홈런을 터뜨리며 '홈런왕'에 올랐다. 3할1푼4리의 타율에 50홈런, 158타점으로 그야말로 '미친 홈런 본능'을 터뜨리며 맹활약을 펼쳤다.


"선 넘는 역겨운 일" 오죽하면 '홈런왕' 분노 폭발했다 → 경찰 대응 …
스포츠조선DB
삼성은 당연히 올해도 디아즈와 재계약을 마쳤다. 디아즈는 2025시즌 최대 80만달러에서, 2026시즌 최대 160만달러로 연봉도 2배 껑충 뛰었다.

아내를 비롯한 가족들과 함께 한국 생활도 진심으로 즐기고 있는 디아즈는 한국팬들에게 많은 사랑을 받고 있지만, 지난해부터 인신 공격성 메시지에 대해 불편한 기색을 여러 차례 밝힌 바 있다. 지난해에도 가족을 협박하는 메시지를 받은 이후 "더 참지 않겠다"는 입장을 밝힌 바 있는데, 이번에도 아내를 향한 도 넘는 메시지가 날아들자 더 적극적인 대응을 하겠다는 것으로 보인다.

디아즈 뿐만 아니라 최근 선수들을 향한 익명의 악플, 인신공격성 악성 메시지, 댓글 테러 등 일부 팬들의 몰상식한 행위가 계속 이어지고 있다. 몇몇 선수들이 법적 대응에 나서기도 했지만 온라인의 익명성 뒤에 숨어 쉽게 근절되지는 않는 분위기다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

