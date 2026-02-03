'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '로또' 당첨만 꿈꾼다

기사입력 2026-02-03 12:10


'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '…
대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

[스포츠조선 김용 기자] '한동희 로또'에 명운을 걸어야 하는 운명인가.

롯데 자이언츠엔 2026년이 운명의 한 해가 될 것 같은 느낌이다.

김태형 감독 계약 마지막해다. 박준혁 단장도 부임 3년차다. 2년 연속 가을야구 진출 실패. 올해 뭔가 반전이 일어나지 않으면 엄청난 쓰나미가 휘몰아칠지도 모른다.

하지만 그룹 지원이 막혀버렸다. 남들 다 하는 FA 쇼핑은 꿈도 꾸지 못했다. 그나마 수준급이라고 평가받는 외국인 새 원투펀치를 구성한 게 위안거리였다.

아무리 마운드가 좋아도 쳐서 점수를 내야 이기는 게 야구. 롯데가 지난 시즌 힘겨웠던 건 자체 히트 상품인 '윤나고황손'의 기복이었다. 윤동희, 나승엽, 고승민, 황성빈, 손호영이 확실한 1군 주전급 기량을 보여주지 못하며 흔들리자 롯데 팀도 휘청거렸다.

올해도 큰 전력 변화는 없다. 이 선수들과 기존 전준우, 레이예스 등이 해줘야 한다. 다만 위에서 언급했던 '윤나고황손'을 아직까지 에버리지를 내줄 수 있는 고정 상수로 계산하기 힘들다. 전준우와 레이예스는 잘 치지만, 장타력이 약하다는 한계가 있다. 중심에서 뻥뻥 쳐 넘길 수 있는 선수가 있어야 상대 마운드가 겁을 먹는데, 롯데는 그런 선수 구성이 아니다.


'윤나고황손' 폭망, 무섭지 않은 중심...롯데, 애증의 거포 유망주 '…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 한동희가 타석에 들어서고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/
그런 가운데 이 선수가 돌아온다. '애증의 거포 유망주' 한동희. 한동희는 지난 시즌 상무 소속으로 퓨처스리그에서 27개의 홈런을 몰아쳤다. 홈런 1위.

2018년 롯데 1차 지명을 받은 후 터질 듯, 터질 듯, 터지지 않은 그가 2군에서 기량과 멘탈을 가다듬고 1군에 돌아온다. 만약 한동희가 중심에서 장타를 꾸준하게 생산해준다면, 롯데 야구는 또 다른 얘기를 써내려갈 수 있다. 20홈런-100타점 가까이만 해준다면, 타선 짜임새가 훨씬 좋아질 게 당연하다.


하지만 벌써부터 엄청난 기대가 쏠리고 있다. 그 부담을 데뷔 때부터 잘 이기지 못했다. 또 1군과 2군은 하늘과 땅 차이다. 최근 야구 수준이 올라 2군 투수들도 좋은 공을 던진다고 하지만 1군 정규시즌에서 꾸준하게 방망이를 잘 치는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 위에서 얘기했던 것처럼 한동희도 2군에서 잘했다고 20홈런-100타점 고정 상수라고 하기는 힘들다.

결국 터지기를 기도하는 수밖에 없다. 만약 롯데의 바람대로 된다면, 엄청난 시너지 효과가 일어날 수 있다. 반대로 '도로아미타불'이 된다면 팀 분위기가 급격하게 떨어질 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, 간암 판정 받고 좌절...母도 문전박대 "남들에게 보이기 싫어" ('조선의 사라아꾼')

2.

윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

3.

심권호, 간암 수술 후 맑아진 안색..“표정도 밝아져”

4.

[종합] 구준엽 "희원이는 더 힘들게 누워있는데"…폭우 속 1주기 조각상, "보고싶다, 죽도록"→대만 울렸다[SC이슈]

5.

[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]'대충격, 배신감에 라이벌 팀으로 갈아탔다''레알 레전드' 벤제마, 알 이티하드→알 힐랄 사우디 안에서 전격 이적.."호날두, 열 제대로 받았다"

2.

"미쳤다! ISU가 픽한 괴력의 람보르길리" '올림픽 데뷔' 김길리 1500-1000m 초강력 우승후보"...18세 임종언도 주목할 韓 쇼트트랙 신성+단풍국 단지누 5관왕 도전[밀라노-코르티나2026]

3.

"대한체육회장 선거인단 확대 정관 개정 의결X밀라노-코르티나2026 팀코리아 응원" 대한체육회, 이사회 성료

4.

"큰일났다, 손흥민 물려준 주장 박탈 당할수도" 이적시장 '빈손'→'못말리는' 로메로, 분노의 공개 저격! "토트넘 수치스럽다" 소신 발언 '대충격'

5.

韓 초대형 오피셜 터진다, 차세대 스트라이커 오현규 290억!...하지만 행선지는 EPL 아닌 튀르키예 "베식타스 이적 합의"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.