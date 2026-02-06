'KIA 승부수' 진짜 최형우 대체할 수 있나, 직접 보니 어때요?…"타격 타이밍 확실히 잘 맞추네"

KIA 타이거즈 해럴드 카스트로. 사진제공=KIA 타이거즈

[아마미오시마(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "타격 타이밍을 확실히 잘 맞추는 것 같다."

KIA 타이거즈 새 외국인 타자 해럴드 카스트로는 가장 궁금증을 유발하는 선수다. KIA가 지난해 35홈런을 친 패트릭 위즈덤을 포기하고, 콘택트와 클러치 능력에 조금 더 무게를 두고 영입한 선수기 때문.

이범호 KIA 감독은 카스트로를 4번타자 후보로 염두에 두고 있다. 지난 9년 동안 부동의 4번타자였던 베테랑 최형우가 올겨울 삼성 라이온즈로 FA 이적해 공백을 채워야 한다. 카스트로를 비롯해 김도영 나성범 김선빈을 중심 타선으로 고정하고, 상황에 따라 타순을 바꾸려 한다.

카스트로는 전통적인 4번타자 스타일은 아니다. 거포형보다는 중장거리형에 가깝다. 지난해 캔자스시티 로열스 산하 마이너리그 트리플A팀에서 뛰면서 99경기, 타율 0.307(368타수 113안타), 21홈런, 65타점, OPS 0.892를 기록했다. KIA와 계약하기 전까지 베네수엘라 리그 성적은 44경기, 타율 0.332(187타수 62안타), 6홈런, 25타점이었다.

이 감독은 일본 아마미오시마 캠프에서 카스트로의 타격 훈련을 지켜본 뒤 "카스트로는 확실히 타이밍을 잘 맞추는 것 같다. 연습하는 스타일의 선수보다는 경기하는 스타일의 선수 같다"며 실전에 더 강한 스타일로 바라봤다.

김주찬 KIA 타격코치 역시 "연습 배팅 치는 것만 많이 봤지만, 카스트로는 타이밍을 잡는 것과 포인트 맞는 면이 상당히 좋더라. 그래서 타율은 괜찮을 것 같다고 생각한다"고 평했다.

주장 나성범은 카스트로의 타격 훈련을 지켜본 뒤 "아직 캠프 기간이다 보니까 100%는 아직 아닌 것 같다. 지금까지 해왔던 스타일이 있을 것이다. 코치진에서 어떻게 주문을 하시는지는 모르겠지만, 그래도 차근차근 알아서 시즌에 맞춰서 컨디션을 끌어올리고 있는 것 같다"고 했다.


KIA 타이거즈 해럴드 카스트로(왼쪽 끝)가 외야수들과 수비 훈련을 하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈
KIA는 지난해 팀 내 홈런 1위 위즈덤과 2위 최형우(24홈런)가 빠지면서 순식간에 홈런 59개가 증발했다. 카스트로 홀로 홈런 수를 채울 수는 없는 일. 부상으로 지난해 고생했던 김도영 나성범 등이 올해 다시 부활하고, 카스트로가 타선에 계속 불을 붙이는 역할을 한다면 충분히 리그 최고 강타선의 명성을 유지할 수 있다.


이 감독은 이단 카스트로를 좌익수로 분류하고 있다. 미국에서는 외야수보다는 내야수로 더 많이 뛰었지만, 수비 훈련을 시켜보니 외야 수비도 곧잘 한다는 평가다.

이 감독은 "수비는 아무래도 내야를 주로 봤던 유형이기도 하고, 외야수로 바꾼 지가 그렇게 오래된 선수는 아니다. 그런데 공도 잘 따라가고, 어깨도 나쁘지 않은 것 같고, 괜찮은 것 같다"고 기대감을 보였다.

성격은 내성적인 편. KIA 선수들이 먼저 적극적으로 말을 걸면서 카스트로가 심리적으로 편안한 상태에서 자기 기량을 다 발휘할 수 있도록 돕고자 한다.

나성범은 "성격은 많이 내향적인 것 같다. 말이 많이 없고, 우리가 먼저 말을 걸어야 조금 말을 하는 스타일이고, 먼저 말을 하는 스타일은 아닌 것 같다. 그래서 나도 팀에 빨리 적응할 수 있게 먼저 말을 걸어주려 한다. 제임스 네일과 아담 올러는 적응이 된 상태인데, 카스트로와 제리드 데일은 이제 처음이라서. 거의 적응이 끝났다고는 하는데, 선수들과 소통이 안 되다 보니까 조금은 그런 부분도 있는 것 같다. 그래서 제가 더 다가가려고 하고 있고, 빨리 적응할 수 있도록 돕는 게 내 역할"이라고 강조했다.


아마미오시마(일본)=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

