"나도 신기하다" 안지만도 못 가본 길, '45년 최초' 도전, 9라운더의 반란

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '마당쇠' 김태훈(34). 다시 푸른 유니폼이다.
빛나는 기록도 있다. KBO 리그 역사상 누구도 가보지 못한 길, 7년 연속 두자릿 수 홀드다.
피칭을 마친 김태훈은 구단과의 인터뷰에서 "작년보다 페이스가 빠르다. 마운드 적응에 집중하며 내 페이스대로 잘 준비하고 있다"며 만족감을 드러냈다.
김태훈의 가장 큰 목표는 딱 하나. 팀의 숙원인 우승이다.
그는 "많은 사람들이 팀을 우승권으로 봐주시는 만큼 팀 우승만 생각하고 있다. 한 시즌 동안 안 아프고 계속 팀에 도움이 되는 것이 가장 큰 목표"라고 힘줘 강조했다.
"개인적으로는 이번 시즌도 10개 이상의 홀드를 기록해 KBO 리그 최초 7시즌 연속 두 자릿수 홀드를 달성하고 싶다"고 했다.
팀 목표와 개인 목표는 보완 관계다. 부상 없이 안정적으로 허리 역할을 해주면 자연스럽게 이뤄질 기록이다. 우승 목표도 성큼 가까워진다.
홀드는 불펜 투수의 꾸준함과 신뢰도를 상징하는 지표.
KBO 통산 홀드 1위(177개)를 기록한 전 삼성 출신 선배 안지만 조차 5시즌 연속(2011~2015)에 머물렀고, 삼성의 황금기를 이끌었던 권혁(전 한화) 역시 6시즌 연속(2007~2012) 기록에 그쳤다.
화려한 스포트라이트를 받는 상위 라운드 출신이 아니란 점에서 꾸준함의 상징을 향한 도전은 더욱 값지다.
14년째 묵묵히 마운드를 지키며 소금 같은 역할을 자처한 김태훈은 "야구를 하면서 하위 라운드로 들어와 이런 대기록에 도전할 수 있다는 자체가 나 스스로도 신기해서 (달성하면) 어떨지 궁금하다"며 감개무량한 마음을 비쳤다.
