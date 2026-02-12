비싼 트레이드 카드 대신 '신인' 낙점?…시작부터 무력시위, 한화 난제 드디어 해결하나

기사입력 2026-02-12 01:24


비싼 트레이드 카드 대신 '신인' 낙점?…시작부터 무력시위, 한화 난제 …
한화 신인 오재원. 사진제공=한화 이글스

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 마침내 중견수 고민을 해결할 수 있을까.

한화는 올 시즌 가장 큰 숙제는 '주전 중견수 찾기'다.

해를 넘긴 과제다. 지난해 에스테반 플로리얼, 루이스 리베라토 두 명의 외국인선수가 중견수 자리를 지켰지만, '토종 중견수'에 대한 고민이 자리를 잡고 있었다. 시즌 중 트레이드를 진행하기도 했지만, 확실하게 센터라인 중심을 잡을 중견수의 가치는 생각보다 비쌌다. 여기에 한화가 절박하다는 걸 안 구단들은 대상 카드를 높게 부르기도 했다.

김경문 한화 감독은 스프링캠프에서 '중견수 찾기'에 나서겠다고 밝혔다. 스프링캠프 초반 구단 유튜브 '이글스TV'와의 인터뷰에서 "중견수 이야기가 많은데 아직 한 달이라는 시간이 있다. 멜버른에서 있고, 오키나와에서도 보름 있는다. 충분히 선수들에게 기회를 주면서 이 선수가 한화의 미래를 위해 뛸 선수라는 판단이 되면 과감하게 밀어붙일 생각"이라고 밝히기도 했다.

중견수 후보 중 한 명은 '신인' 오재원. 2026 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 한화의 지명을 받은 '특급 유망주'다.

지난해 고교 야구에서 30경기 나와 타율 4할3푼8리(105타수 46안타) OPS(장타율+출루율) 1.195의 성적을 도루 32개를 기록할 정도로 빠른 발을 자랑했다. 주전 중견수로 자리를 잡기에 좋은 자질을 갖추고 있었다.

마무리캠프에서도 당찬 모습을 보여주며 눈도장을 받았던 오재원은 호주 멜버른에서 진행하는 1차 스프링캠프에도 참가했다. 첫 실전부터 좋은 모습이 나왔다.


비싼 트레이드 카드 대신 '신인' 낙점?…시작부터 무력시위, 한화 난제 …
사진제공=한화 이글스
한화는 지난 10일 호주 멜버른의 멜버른 볼파크에서 청백전을 진행했다. 한화의 2026년 캠프 첫 실전이었다.


오재원은 A팀 중견수 겸 1번타자로 선발 출전했다. 첫 타석에서 B팀 선발투수 엄상백을 상대로 볼넷을 골라내면서 침착한 모습을 보여줬다. 두 번째 타석에서는 1루수와 투수 사이의 땅볼이 나왔고, 전력 질주해 내야 안타를 만들었다. 이후 도루까지 성공하면서 제대로 존재감을 보여줬다.

아직 첫 경기인 만큼, 경쟁은 당분간 이어질 전망이다. 그러나 '신인' 오재원이 캠프 첫 경기부터 보여준 모습은 한화의 오랜 숙제를 해결할 수 있겠다는 기대를 심어주기에 충분했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

'母 절연' 장윤정, 74세 父와는 각별 "단둘이 국내여행갈 예정"

3.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

4.

'58세' 싱글대디 김성수, 연상女와 재혼 계획 "딸이 대학교 2학년, 이제 짝 찾을 것"

5.

[공식]전날 고인 사진 올린 정은우, 갑작스러운 비보…향년 39세

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

[단독 비하인드]대한축구협회, 여자 A대표팀 비즈니스석 지원 '대화는 아직 끝나지 않았다'

3.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

4.

이게 다 손흥민 때문이다! BBC 폭로→'토트넘 강등' 초유의 사태…프랭크 경질 NO! '경영진 똥고집' 2부행 가능성 급증

5.

"죄송합니다, 이런 적 없었습니다" 일본 실격→대국민 사과...한국도 같은 사례? 크로스컨트리 국대 女 듀오 불소 검출로 실격

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

[단독 비하인드]대한축구협회, 여자 A대표팀 비즈니스석 지원 '대화는 아직 끝나지 않았다'

3.

'결선행 보인다' 금메달 후보 최가온, 다소 박한 판정 속 82.25점으로 '3위'...3연패 도전하는 '지존' 클로이 김, 유일한 90점대 '1위'

4.

이게 다 손흥민 때문이다! BBC 폭로→'토트넘 강등' 초유의 사태…프랭크 경질 NO! '경영진 똥고집' 2부행 가능성 급증

5.

"죄송합니다, 이런 적 없었습니다" 일본 실격→대국민 사과...한국도 같은 사례? 크로스컨트리 국대 女 듀오 불소 검출로 실격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.