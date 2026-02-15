생존 위한 선택, 10kg 벌크업이 두산 선발 지형도 바꾸나...2년차 선수 공이 이렇게 세다고? [시드니 현장]

|
최민석은 지난해 신인드래프트 2라운드에 뽑힌 유망주 투수. 1라운드에 뽑힌 서울고 동기 김동현(KT) 김영우(LG)에 가려져 주목을 덜 받았지만, 오히려 데뷔 시즌은 성공적이었다. 최민석의 잠재 가치를 알아본 두산은 그에게 무려 16번의 선발 기회를 줬고, 최민석도 3승으로 보답했다. 지난해 두산의 부진으로 승리 지원을 받지 못했지, 사실 승수가 더 늘어났어야 하는 훌륭한 내용의 경기들이 많았다.
호주 시드니 캠프에 온 최민석의 몸은 누가 봐도 더 단단해진 모습. 김 감독은 "체중을 많이 늘린 것으로 알고 있다"고 했다. 두산 관계자에 따르면 최민석은 입단 때와 비교해 10kg을 더 찌운 상태다. 물론 그게 다 지방이 아닐 거라는 게 중요하다.
그러니 공에 힘이 붙었다. 첫 라이브 피칭에서 직구 최고 147km를 찍었다. 스위퍼의 위력은 더욱 배가됐다. 공이 우타자 바깥쪽으로 흘러나가는 각이, 일반인 눈에도 보일 정도. 최민석의 라이브 피칭을 지켜본 김 감독은 "너무 준비를 잘했다"며 흡족한 반응을 보였다.
두산은 플렉센-잭로그-곽빈까지 선발이 정해졌다. 이영하도 4선발 가능성이 높다. 캠프에서 쾌조의 컨디션을 보이고 있다. 남은 5선발 자리를 놓고 최민석과 좌완 최승용이 경쟁하고 있다. 경험에서는 최승용이 우위지만, 지금 기세는 최민석도 결코 밀리지 않는다.