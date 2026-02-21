"1군 합격 판정 나왔다" 사령탑 선언…'신인 대박' 예고? 오재원, 개막전 엔트리까지 집어삼킬까

최종수정 2026-02-22 08:24

한화 이글스 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 호주로 출국했다. 오재원이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/

[오키나와(일본)=스포츠조선 이종서 기자] '신인' 오재원(19·한화 이글스)이 개막전 선발에 성큼 다가가기 시작했다.

김경문 한화 감독은 21일 일본 오키나와 고친다구장에서 열리는 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀과의 경기를 앞두고 중견수 포지션에 대해 이야기했다.

지난해부터 한화의 큰 숙제 중 하나는 중견수였다. 지난해에는 에스테반 플로리얼, 루이스 리베라토 두 외인이 자리를 채웠다. 그러나 한 시즌은 물론 꾸준하게 센터라인 지킬 중견수가 필요했고, 트레이드를 시도하기도 했다.

결국 확실한 주인을 찾지 못한 만큼, 올해 스프링캠프에서 다시 한 번 경쟁 체제를 마련했다. 올해는 신인 오재원까지 가세했다. 오재원은 유신고를 졸업한 뒤 2026 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 한화에 입단했다. 지명 순간 손혁 한화 단장이 '중견수'라고 호명할 정도로 오재원을 향한 기대치는 높았다.

김경문 한화 감독도 가능성이 보이면 확실하게 밀어주겠다는 뜻을 밝혔다. 호주 멜버른 1차 캠프에서 김 감독은 "충분히 선수들에게 기회를 주면서 한화의 미래를 위해 뛸 선수라는 판단이 되면 과감하게 밀어붙일 생각"이라고 밝히기도 했다.

김 감독의 뚝심은 유명하다. 17년 전이었던 2009년 두산 베어스 사령탑 당시 신인 정수빈에게 꾸준하게 기회를 주며 성장을 이끌어냈다. 정수빈은 현재 KBO리그 최고 중견수로 자리잡았다.

오재원은 멜버른 캠프에서 눈도장을 제대로 받는 활약을 펼쳤다. 10일 청백전에서는 볼넷 출루와 내야 안타 뒤 도루에 성공했다.

15일 진행한 멜버른과의 경기에서 1번타자 겸 중견수로 선발 출전해 3안타를 치는 등 리드오프로서 자질을 보여줬다. 이와더불어 수비에서는 몸을 날리며 타구를 잡아내는 집중력까지 보여줬다. 또한 17일 청백전에서는 3루타-2루타-안타를 치며 홈런 빠진 사이클링히트를 기록하기도 했다.


신인답지 않은 활약을 했지만, 오재원은 "타격적인 부분에선 준비했던 것만큼 나오지 않아 아쉬웠다. 수비는 운 좋게 보여드릴 만한 타구가 많이 와서 괜찮은 모습을 보여드렸다고 생각한다. 아직 멀었다. 운이 좋았다고 생각한다. 타격적인 부분에서 조금 더 보완해야 한다"고 냉정한 판단을 하기도 했다.


21일 일본 오키나와 고친다구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 한화 이글스의 평가전. 오재원, 추승우 코치가 중견수 수비 훈련을 하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.21/
김 감독도 조금씩 믿음을 실어주기 시작했다. 김 감독은 중견수 이야기에 "무엇보다 오재원 선수를 1군에서 쓸 수 있다는게 합격 판정이 나왔다는 사실이 중요하다"고 밝혔다. 사실상 개막전 엔트리 포함을 예고한 셈이다.

다만, 개막전 선발까지는 여전히 갈 길이 남았다. 중견수 자리를 두고 다투고 있는 이원석 역시 중견수로 충분히 한 시즌을 보낼 수 있는 능력이 있다.

김 감독은 21일 대표팀전에서 이원석을 중견수 겸 1번타자로 선발 라인업에 넣어 실전 감각을 올리도록 했다. 김 감독은 "이원석도 굉장히 열심히 했다. 지금 타격 컨디션은 정확하게 보면 오재원이 더 좋다. 이원석 선수가 열심히 하는 걸보니 먼저 기용했다. 22일(지바롯데전)에는 오재원이 선발로 나간다"고 이야기했다.

김 감독은 "경쟁을 하면서 개막전에 가까워질 때 컨디션 좋은 선수가 먼저 나가도록 할 생각"이라며 오키나와 캠프 기간 치열한 경쟁을 예고했다.
오키나와(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

