'줄부상 악몽' 투수에서 야수로? 장승현 햄스트링 부상. 조기귀국 후 MRI 검진 예정[오키나와 현장]
20일 일본 오키나와 온나손 아카마 구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 삼성 라이온즈의 평가전, 장승현이 수비 훈련을 하고 있다.
|20일 일본 오키나와 온나손 아카마 구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 삼성 라이온즈의 평가전, 장승현이 수비 훈련을 하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com./2026.02.20/
[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]삼성 라이온즈의 '부상 악몽'이 계속 이어지고 있다.
이번엔 포수 장승현이 햄스트링 부상으로 먼저 귀국길에 오른다.
삼성 박진만 감독은 3일 일본 오키나와 아카마구장에서 열린 한화 이글스와의 연습경기를 앞두고 장승현의 귀국 소식을 전했다.
장승현은 2일 킨구장에서 열린 KIA 타이거즈와의 연습경기서 주루과정에서 넘어지며 왼쪽 햄스트링을 다쳤다. 한동안 일어나지 못했던 장승현은 업혀서 더그아웃으로 이동할 정도로 상태가 좋지 않았다.
박 감독은 "나중엔 좀 좋아졌다고는 하는데 그래도 더이상 캠프를 이어가기 힘들어졌다"면서 "현지 병원에서 MRI를 찍었는데 좀 정확하게 나오지 않더라. 내일(4일) 한국으로 돌아가서 MRI를 찍을 예정이다"라고 밝혔다.
장승현은 삼성이 포수 보강을 위해 2차드래프트에서 뽑았다.
제물포고를 졸업하고 2013년 4라운드 36순위로 두산에 입단한 장승현은 지난해까지 주로 백업 포수로 활약하며 통산 319경기에 출전해 타율 2할5리 104안타 5홈런 52타점을 기록했다.
|20일 일본 오키나와 온나손 아카마 구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 삼성 라이온즈의 평가전, 강민호가 김재성, 박세혁, 장승현 후배들에게 수비 노하우를 알려주고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com./2026.02.20/
지난해 11월 열린 2차드래프트에서 새롭게 삼성으로 이적하게 됐다. 삼성이 2라운드에서 장승현을 선택한 것. 주전 베테랑 강민호의 뒤를 받쳐줄 확실한 백업 포수가 마땅치 않은 삼성이 장승현을 뽑았다. 삼성은 이후 NC와의 트레이드로 박세혁을 영입해 포수를 보강했었다.
|삼성 라이온즈 선수단이 23일 인천국제공항을 통해 스프링캠프가 열리는 괌으로 출국했다. 장승현이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.23/
투수들의 부상 도미노로 힘든 캠프 기간을 보내고 있는 삼성으로선 연습경기 중에 장승현까지 다치면서 더욱 부상에 대한 걱정이 커지는 상황이다.
외국인 투수 맷 매닝이 첫 연습경기 등판 후 팔꿈치 통증을 호소해 인대 손상으로 수술을 받게 됐고, 이호성이 불펜 피칭 후 또 팔꿈치 통증으로 검진을 받고서 수술대에 오르게 됐다. 신인 이호범도 팔꿈치 통증으로 잠시 피칭을 멈춘 상태.
아시아쿼터 미야지 유라는 이제 라이브 피칭을 하면서 컨디션을 올리고 있다보니 부상이 있는 것 아니냐는 의심을 받고 있다.
오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
