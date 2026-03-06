"7,8번 아니고 5번 치더라." 데일 보며 뿌듯한 이범호 감독. "아시아야구, 많은 관중 경험 반가운 일"[오키나와 코멘트]

기사입력 2026-03-06 12:31


5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 2회말 타석에 나선 호주 제리드 데일(KIA). 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 2회말 타석에 나선 호주 제리드 데일(KIA). 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 2회말 타석에 나선 호주 제리드 데일(KIA). 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

[오키나와=스포츠조선 권인하 기자]"7,8번을 칠 줄 알았는데 5번을 치더라."

아시아쿼터 중 유일한 내야수인 KIA 타이거즈의 제리드 데일이 호주 국가대표로 WBC에 출전했다. 첫 경기 대만전서 5번-유격수로 출전해 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다.

2회말 선두타자로 나와 2루수앞 땅볼로 물러난 데일은 4회말엔 3루수앞 땅볼로 잡혔다.

6회말 2아웃에서 볼넷을 골라 출루했던 데일은 8회말 선두타자로 나와 우전안타를 때려내 대회 첫 안타를 만들었다. 아쉽게 득점엔 실패.

데일의 활약을 지켜본 KIA 이범호 감독은 흐뭇한 마음을 감추지 못했다.

이 감독은 "데일의 경기를 봤다. 빗맞힌 안타를 하나 치고 볼넷도 하나 골라 나갔더라"면서 "대표팀에서 7,8번을 칠 줄 알았는데 5번을 치더라"라며 데일의 중심타자로 치는 것에 조금은 놀라워했다.


5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 호주 유격수 제리드 데일(KIA 타이거즈)이 수비를 펼치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 2회말 타석에 나선 호주 제리드 데일(KIA). 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/

5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 호주와 대만의 경기. 4회말 호주 제리드 데일(KIA)이 내야땅볼로 물러나고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
이 감독은 "타격 연습을 할 때 좋은 느낌을 받아 대표팀 감독이 타순을 올린게 아닌가 생각한다"면서 "길게 훈련을 하며 몸을 잘 만든 덕분인 것 같다"라고 KIA에서 훈련을 잘 받은 효과로 봤다.

WBC에서 한국, 일본, 대만전을 치르면서 먼저 아시아 야구를 경험하길 바랐다. 또 관중 많은 경기장을 경험해 적응하는 것도 바랐다.

이 감독은 "아마 데일이 관중이 많은 경기장에서 많이 안해봤을 것이다. 이번에 경험을 좀 하면 좋을 것. 어제 꽤 긴장을 했을텐데 안타도 치고 볼넷도 얻었다"라며 "대만, 일본, 한국 등 아시아투수들을 경험할 수 있다. 좋은 투수들을 경험하고 오는 것은 굉장히 반가운 일이다"라고 WBC가 KIA에서 뛰는데 좋은 경험이 될 것으로 기대했다.
오키나와=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

