'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 한국 야구대표팀이 필승 카드를 다 투입하고도 역전패해 아쉬움을 삼켰다.
현재 C조는 일본과 호주가 나란히 2승을 거둬 공동 1위에 올라 있다. 대만이 2승2패로 3위, 한국은 1승2패에 그쳐 4위로 내려앉았다. 한국의 8강 진출이 매우 위태로워졌다. 9일 호주전을 일단 이기고 봐야 한다.
한국은 김도영(3루수)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(지명타자)-셰이 위트컴(1루수)-김주원(유격수)-박동원(포수)-김혜성(2루수)으로 이어지는 선발 라인업을 가동한다. 1~6번까지 타순은 체코전과 동일하고, 문보경이 지명타자를 맡고 김도영이 3루 수비에 투입됐다. 위트컴은 3루에서 1루로 포지션을 옮겼다.
한국은 좌완 류현진, 대만은 우완 구린루이양을 선발투수로 내세웠다. 류현진은 노련미로 승부하는 베테랑, 구린루이양은 시속 157㎞ 강속구 파이어볼러다.
류현진은 3이닝 3안타(1홈런) 무4사구 3삼진 1실점을 기록했다. 4회부터는 곽빈(3⅓이닝 1실점)-데인 더닝(1⅔이닝 2실점)-고우석(1⅔이닝 1실점)-노경은(⅓이닝)이 이어 던졌다.
구린루이양은 4이닝 2안타 1볼넷 1삼진 1실점을 기록했다. 최고 구속 97마일(약 156㎞)까지 나왔다. 4회까지 무실점으로 버텼으나 5회 급격히 힘이 빠지면서 1실점했다.
류현진은 1회초를 삼자범퇴로 깔끔하게 처리했다. 선두타자 정쭝저를 1루수 땅볼, 천천웨이를 유격수 땅볼로 돌려세운 뒤 페어차일드를 중견수 뜬공으로 잡았다.
2회초 대만 4번타자 장위에게 선취포를 얻어 맞았다. 초구 커터가 볼이되자 2구째 시속 87.6마일짜리 직구를 낮게 던졌는데 좌월 홈런으로 연결됐다. 0-1. 한국이 이번 대회에서 처음 선취점을 뺏긴 순간이었다.
일격을 당한 류현진은 다시 각성했다. 우녠팅을 삼진, 린안거를 1루수 땅볼로 돌려세워 빠르게 2아웃을 잡았다. 기리길라우까지 헛스윙 삼진 처리, 흐름을 끊었다.
5회말 구린루이양의 구위가 떨어진 틈을 놓치지 않았다. 안현민의 볼넷, 문보경의 안타로 무사 1, 3루 기회를 잡았다. 대만은 린위에언으로 투수 교체. 위트컴이 유격수 1병살타에 그쳤지만, 안현민을 불러들여 1-1이 됐다.
순항하던 곽빈은 6회초 선두타자 정쭝저에게 좌월 솔로포를 허용했다. 풀카운트에서 6구째 시속 96.6마일 빠른 공이 통타 당했다. 1-2.
김도영이 뒤늦게 해결사로 나섰다. 6회말 선두타자 박동원이 볼넷으로 출루하며 역전의 발판을 마련했다. 김혜성이 헛스윙 삼진으로 물러났지만, 김도영이 해결해 줬다. 대만 투수 린위에언의 초구 시속 94.1마일짜리 직구를 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다. 맞자마자 홈런을 직감할 정도로 큼지막한 한 방이었다. 김도영의 대회 마수걸이 홈런. 한국은 3-2로 앞서 나갔다.
7회초 실점 위기에 놓였다. 곽빈이 우녠팅에게 안타, 기리길라우에게 볼넷을 허용, 1사 1, 2루가 됐다. 한국은 여기서 마지막 필승 카드 더닝을 꺼냈다. 더닝은 린라일에게 3루수 병살타를 유도해 깔끔하게 위기를 벗어났다.
8회초 더닝이 뼈아픈 홈런을 허용했다. 선두타자 장쿤위의 안타, 정쭝저의 희생번트로 1사 2루가 됐다. 천천웨이의 우익수 뜬공으로 2사 2루. 페어차일드와 승부가 중요했는데, 더닝의 슬라이더가 배트에 제대로 걸려 우월 투런포로 연결됐다. 3-4.
해결사는 또 김도영이었다. 8회말 2사 후 김혜성이 볼넷을 골라 나간 상황. 김도영이 중견수 뒤로 빠지는 동점 적시 2루타를 때려 4-4 균형을 맞췄다.
9회까지 승부를 가리지 못한 두팀은 연장 10회 승부치기에 들어갔다. 10회초 무사 2루에서 선두타자 대타 장샤오훙이 희생 번트를 댔는데, 2루주자를 무리해서 3루에서 잡으려다 무사 1, 3루가 됐다. 또 다음타자 장쿤위가 희생번트를 시도해 3루주자가 득점, 4-5가 됐다.
한국은 연장 10회말 김형준의 희생번트로 1사 3루를 만들었다. 김혜썽이 투수 앞 땅볼에 그쳤고, 너무 짧은 타구라 김주원은 홈에서 아웃됐다. 2사 1루 믿을 구석은 김도영 뿐이었다. 김혜성이 2루를 훔쳐 2사 2루. 김도영이 우익수 파울플라이에 그쳐 고개를 숙였다.
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com