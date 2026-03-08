[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

최종수정 2026-03-08 22:08

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 기사회생했다. 한국 야구대표팀이 1라운드 조기 탈락 위기에서 벗어나 마지막 호주전에 2라운드행 불씨를 살리게 됐다.

한국은 8일 낮 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 대만과 경기에서 연장 10회 승부치기 끝에 4대5로 패했다. 한국은 1승2패에 그치면서 조 4위로 추락, 탈락 위기에 놓였다.

이날 저녁 도쿄돔에서 열린 C조 조별리그 일본과 호주의 경기. 두 팀은 나란히 2승을 기록, 사실상 조 1위를 가르는 자리였다. 세계랭킹 1위이자 2023년 대회 전승 우승팀 일본의 무난한 승리가 점쳐졌다.

일본은 힘겹긴 했으나 호주에 4대3역전승을 거둬 3승을 확보, 조 1위로 2라운드 진출을 확정했다. 일본은 오는 10일 체코와 마지막 경기를 앞두고 있는데, 체코는 이미 3패를 떠안아 탈락한 최약체다. 무난히 4승 전승으로 2라운드를 통과할 전망이다.

호주는 2승1패로 조 2위가 됐다.

일본이 0-1로 끌려가던 7회말 요시다 마사타카가 우월 투런포를 터트려 2-1로 뒤집었다. 8회말에는 사토 데루아키의 좌월 1타점 적시 2루타, 스즈키 세이야의 밀어내기 볼넷에 힘입어 4-1로 달아나면서 승리를 굳혔다.

호주 타선은 끝까지 일본을 괴롭혔다. 9회초 알렉스 홀과 릭슨 윈그로브가 추격의 솔로포를 연달아 터트려 1점차까지 따라붙어 간담을 서늘하게 했다.

한국은 9일 호주전에서 어떻게든 승리해야 한다. 그래야 한국과 호주, 대만이 나란히 2승2패가 되면서 경우의 수를 따져 조 2위를 가릴 수 있다.


7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 일본 요시다 마사타카가 타격을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 한국이 일본에 6대8로 패했다. 승리한 일본의 오타니, 야마모토, 요시다가 한국 더그아웃을 향해 인사하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.07/

한국이 2위를 차지하려면 정규 이닝(9이닝) 경기 기준 호주 타선에 3실점 이상 해선 안 된다. 한국이 호주전에서 3실점하는 순간 결과와 상관없이 탈락 확정이다.

한국 마운드가 2실점 이내로 막을 경우, 호주와 5점차 이상으로 이겨야 한다. 5대0, 6대1, 7대2까지 가능한 스코어다. 콜드게임이 선언되지 않는 선에서 한국 타선은 5점차 이상 나도록 점수를 뽑으면 된다. 콜드게임이 될 경우 이닝 손해를 보기 때문에 대승을 해도 탈락 위험이 있다.

류지현 한국 감독은 7일 일본전에 등판한 손주영의 투구 내용을 지켜본 뒤 9일 호주전 선발로 낙점했다. 최초 구상은 5일 체코전에 소형준에 정우주를 1+1으로 붙이는 전략을 9일에도 쓰려 했는데, 정우주가 체코전에서 3실점하며 흔들리기도 했고, 일본전과 대만전을 치르면서 투수 운용에 변화가 생겨 호주전까지 영향을 줬다.

손주영은 일본전에 본인이 등판을 자청했다. 원래는 대만전을 준비할 계획이었다고. 손주영은 1이닝 1안타 1삼진 무실점으로 깔끔하게 일본 타선을 막았다.

손주영은 "일단 내일 이기자고 격려하는 분위기"라며 "(경우의 수 때문에) 부담은 되는데, LG에 있을 때도 이런 위기가 있을 때 몇 번 해낸 기억이 있다. 컨디션 회복 잘해서 내일 던져 보겠다"고 각오를 다졌다.

호주는 경기마다 꼬박꼬박 3점 이상씩 냈다. 한국 마운드가 호주 타선을 2실점 이내로 막는 미션이 결코 쉽진 않을 전망이다.


2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀과 한신 타이거즈의 경기, 4회말 한국 손주영이 역투하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.02/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

