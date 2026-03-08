[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

|
[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 기사회생했다. 한국 야구대표팀이 1라운드 조기 탈락 위기에서 벗어나 마지막 호주전에 2라운드행 불씨를 살리게 됐다.
일본은 힘겹긴 했으나 호주에 4대3역전승을 거둬 3승을 확보, 조 1위로 2라운드 진출을 확정했다. 일본은 오는 10일 체코와 마지막 경기를 앞두고 있는데, 체코는 이미 3패를 떠안아 탈락한 최약체다. 무난히 4승 전승으로 2라운드를 통과할 전망이다.
호주는 2승1패로 조 2위가 됐다.
호주 타선은 끝까지 일본을 괴롭혔다. 9회초 알렉스 홀과 릭슨 윈그로브가 추격의 솔로포를 연달아 터트려 1점차까지 따라붙어 간담을 서늘하게 했다.
한국은 9일 호주전에서 어떻게든 승리해야 한다. 그래야 한국과 호주, 대만이 나란히 2승2패가 되면서 경우의 수를 따져 조 2위를 가릴 수 있다.
|
|
한국이 2위를 차지하려면 정규 이닝(9이닝) 경기 기준 호주 타선에 3실점 이상 해선 안 된다. 한국이 호주전에서 3실점하는 순간 결과와 상관없이 탈락 확정이다.
한국 마운드가 2실점 이내로 막을 경우, 호주와 5점차 이상으로 이겨야 한다. 5대0, 6대1, 7대2까지 가능한 스코어다. 콜드게임이 선언되지 않는 선에서 한국 타선은 5점차 이상 나도록 점수를 뽑으면 된다. 콜드게임이 될 경우 이닝 손해를 보기 때문에 대승을 해도 탈락 위험이 있다.
류지현 한국 감독은 7일 일본전에 등판한 손주영의 투구 내용을 지켜본 뒤 9일 호주전 선발로 낙점했다. 최초 구상은 5일 체코전에 소형준에 정우주를 1+1으로 붙이는 전략을 9일에도 쓰려 했는데, 정우주가 체코전에서 3실점하며 흔들리기도 했고, 일본전과 대만전을 치르면서 투수 운용에 변화가 생겨 호주전까지 영향을 줬다.
손주영은 일본전에 본인이 등판을 자청했다. 원래는 대만전을 준비할 계획이었다고. 손주영은 1이닝 1안타 1삼진 무실점으로 깔끔하게 일본 타선을 막았다.
손주영은 "일단 내일 이기자고 격려하는 분위기"라며 "(경우의 수 때문에) 부담은 되는데, LG에 있을 때도 이런 위기가 있을 때 몇 번 해낸 기억이 있다. 컨디션 회복 잘해서 내일 던져 보겠다"고 각오를 다졌다.
호주는 경기마다 꼬박꼬박 3점 이상씩 냈다. 한국 마운드가 호주 타선을 2실점 이내로 막는 미션이 결코 쉽진 않을 전망이다.
|
도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com